МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда

15 августа 2018, 18:37

Бензовоз врезался в маршрутное такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили представители местных администрации и МЧС. Данные МВД содержат подсчеты числа жертв аварии.

Госпитализированы пятилетний мальчик с закрытым переломом коленного сустава и двое мужчин с сотрясением головы. Остальные пассажиры от госпитализации отказались, сообщил источник в экстренных службах Волгоградской области.

Он уточнил, что маршрутка и КамАЗ столкнулись близ поселка Рахинка, передает "Высота 102".

Всего пострадали семь человек, сообщил представитель отдела ГО и ЧС районной администрации. "Из них двое детей: мальчик пяти лет и девочка тринадцати лет", - цитирует сотрудника администрации РИА "Новости".

Маршрутка от удара сзади опрокинулась в кювет, сообщил представитель районной администрации. "Маршрутное такси остановилось, чтобы высадить пассажиров, сзади в него врезался бензовоз. Бензовоз и маршрутка шли в сторону Волгограда. В результате маршрутное такси упало в кювет, там достаточно высоко было. В этот момент в нем находились 12 человек", - рассказал он.

По словам сотрудника администрации, среди пострадавших была беременная женщина, которую после аварии увезли в роддом. "Там нам потом сказали, что плод не поврежден, ничего серьезного", - приводит слова представителя властей Среднеахтубинского района ТАСС.

Полиция сообщила только о трех пострадавших

По предварительным данным, пострадали только двое детей и беременная женщина, со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по Астраханской области Светлану Смольянинову соообщила "Российская газета".

По состоянию на 18.37 мск на сайтах управлений МЧС и МВД по Волгоградской области нет информации о пострадавших в этом ДТП.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 июля пять человек погибли и еще один был доставлен в больницу после аварии в Михайловском районе Волгоградской области.