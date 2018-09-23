Всемирная шахматная олимпиада начинается в Батуми

23 сентября 2018, 05:30

Сегодня в Батуми начинается 43-я Всемирная шахматная олимпиада, участие в которой примут шахматисты из 189 стран.

Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится сегодня, 23 сентября в Black sea arena в расположенном в 30 километрах от Батуми поселке Шекветили (регион Гурия).

В составе каждой команды, принимающей участие в соревнованиях, четверо основных участников и один запасной. Турниры проводятся по швейцарской системе в одиннадцать туров. Завершится олимпиада 5 октября, сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

В составе российской мужской команды Владимир Крамник (восьмое место в рейтинге ФИДЕ), Ян Непомнящий (12-й в рейтинге), Сергей Карякин (15-й в рейтинге), Дмитрий Яковенко (18-й в рейтинге) и Никита Витюгов (25-й в рейтинге). В составе женской сборной - Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря. Действующий олимпийский чемпион - сборная США. Помимо нее, основными конкурентами российской сборной считаются сборные Китая, Азербайджана, Индии, Украины, Франции, Армении, Англии и Израиля.

При этом сборная России лидирует в рейтинге ФИДЕ среди мужчин. Сборная Азербайджана расположена на четвертом месте, сборная Армении - на восьмом, сборная Грузии - на 16-м. Женская сборная России также расположилась в рейтинге на первом месте, тогда как сборная Грузии занимает четвертое, сборная Азербайджана - десятое, сборная Армении - 15, сообщает fide.com.

В составе мужской сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров (третье место в рейтинге ФИДЕ), Теймур Раджабов (17 в рейтинге), Аркалий Найдич (28 в рейтинге), Рауф Мамедов (46 в рейтинге) и Эльтадж Сафарли (65 в рейтинге), пишет azerisport.com.

В женскую сборную Азербайджана вошли Гюнай Мамедзаде, Зейнаб Мамедъярова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова.

В составе мужской сборной Армении по шахматам - Левон Аронян (шестое место в международном рейтинге ФИДЕ), Габриел Саркисян (50 в рейтинге), Грант Мелкумян (86 в рейтинге) и Роберт Ованесян. Женская сборная представлена Элиной Даниелян, Лилит Мкртчян, Анной Саркисян и Марией Курсовой, пишет 24news.am.

Напомним, что 42-я Всемирная шахматная олимпиада прошла в 2016 году в Баку. В ней участвовали команды из 175 стран мира. Лучше среди мужчин стала сборная США, второй - сборная Украины. Третье место заняла сборная России. В женском турнире победили китаянки, вторыми стали шахматистки из Польши, третьим - украинские шахматистки. Основная мужская сборная Азербайджана стала 12-ой, основная женская - 16-й. Шахматистки из Грузии завоевали десятое место, а шахматисты - 20. Сборная Армении не принимала участие в соревнованиях.

В дни олимпиады в Батуми также состоятся выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пишет "Интерфакс".

С 1995 года ее возглавлял бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который в июле текущего года был отстранен от руководства.

На пост президента ФИДЕ претендует трое кандидатов - британский шахматист Найджел Шорт, вице-президент организации Георгиос Макропулос и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

Кроме того, состоятся выборы президента Европейского шахматного союза, единственным кандидатом на пост главы которого является действующий президент Зураб Азмайпарашвили.