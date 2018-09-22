Спасатели в горах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

22 сентября 2018, 07:34

Спасатели вытащили туриста из трещины на леднике в Карачаево-Черкесии

Сотрудники МЧС оказали первую помощь туристу, пострадавшему на леднике Карачаево-Черкесии, и начали спуск с горы с двумя его спутниками. Пострадавшего эвакуируют вертолетом, рапортовало ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября вертолет МЧС и группа спасателей отправились на помощь трем альпинистам, которые, по предварительным данным, застряли в трещине на леднике Суфруджу.

Вертолет доставил спасателей на гору Белалакая, где они извлекли из трещины провалившегося туда альпиниста и оказали ему медицинскую помощь. Сегодня утром его планируют вывезти на вертолете в Черкесск.

До других двух альпинистов добралась пешая группа спасателей. Они еще 21 сентября спустились вниз по ущелью, где остановились на ночлег. Сегодня спуск будет продолжен, сообщило на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Примечание:

"Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса". 

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