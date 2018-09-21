Трое альпинистов попали в трещину на леднике в Карачаево-Черкесии

21 сентября 2018, 18:07

Вертолет со спасателями вылетел на ледник Суфруджу в горах Карачаево-Черкесии, чтобы помочь трем альпинистам.

По предварительным данным, сегодня при восхождении туристической группы на гору Белалакая три человека попали в трещину на леднике.

В 15:30 мск из Минеральных Вод вылетел вертолет МЧС, который должен доставить спасателей на ледник. Кроме того, на помощь туристам выдвинулась и пешая группа спасателей, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что спасатели с 14 сентября на перевалах Речепста и Пхия ведут поиски туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. 17 сентября зона поисков была расширена.