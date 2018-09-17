Поиски туриста в Карачево-Черкесии Фото http://09.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7449343/

17 сентября 2018, 12:16

Спасатели рассказали о неудачных поисках туриста в Карачево-Черкесии

Поиски пропавшего туриста из Москвы в горах Зеленчукского района не принесли результата, и спасатели расширили зону операции, сообщило сегодня управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", спасатели с 14 сентября на перевалах Речепста и Пхия ведут поиски туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

Поиск в районе перевалов Речепста и Пхия не дал результатов, поэтому спасатели расширили территорию поисков. "На 10:45 мск... поиски пропавшего туриста были возобновлены на перевале Ацгара ", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 сентября спасатели спустили с гор на носилках туристку из Московской области, которая травмировала ногу в Карачаевском районе.

Примечание:

"На турбазе в Карачаево-Черкесии застряли 40 туристов", "Власти Кабардино-Балкарии насчитали 4 тысячи туристов в зоне паводка", "Почти 60 туристов нуждаются в эвакуации из Терскола".

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