Спасатели рассказали о неудачных поисках туриста в Карачево-Черкесии

Поиски пропавшего туриста из Москвы в горах Зеленчукского района не принесли результата, и спасатели расширили зону операции, сообщило сегодня управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", спасатели с 14 сентября на перевалах Речепста и Пхия ведут поиски туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

Поиск в районе перевалов Речепста и Пхия не дал результатов, поэтому спасатели расширили территорию поисков. "На 10:45 мск... поиски пропавшего туриста были возобновлены на перевале Ацгара ", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 сентября спасатели спустили с гор на носилках туристку из Московской области, которая травмировала ногу в Карачаевском районе.