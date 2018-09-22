Оппозиция опротестовала выводы "Грузинской мечты" по делу об убийстве школьников

22 сентября 2018, 04:40

Парламент Грузии принял постановление временной следственной комиссии по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси в варианте, предложенном правящей партией. Оппозиционеры из "Европейской Грузии", подготовившие свой проект, покинули заседание в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии 6 июня утвердил создание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси. В состав комиссии вошли 17 депутатов, оппозиционеры оказались в большинстве, хотя депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" работать в комиссии отказались. К 5 сентября комиссия выявила новые обстоятельства преступления, в том числе не установленного прокуратурой соучастника убийства, однако отец убитого подростка Заза Саралидзе посчитал, что комиссия не справилась со своей задачей. Он возобновил акции протеста и проводил с 10 по 18 сентября голодовку.

31 мая в Тбилиси начались акции протеста, вызванные несправедливым, по мнению их участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение. Инициатором акции стал отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе. Сын Саралидзе и еще один подросток скончались 1 декабря 2017 года от ножевых ранений, полученных в драке неподалеку от тбилисской школы. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии. Однако и после этого акции не прекратились - их участники предъявляли претензии к следствию, считая, что оно покрывало настоящих убийц.

Парламент Грузии принял на заседании 21 сентября постановление временной следственной комиссии по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Депутатам было представлено два проекта заключения комиссии - правящей партии и оппозиционной "Европейской Грузии". Рассмотрение проектов проходило на заседаниях 20 и 21 сентября. Большинством голосов - 73 голосами "за" и одним "против" - парламент одобрил проект заключения правящей партии. Проект оппозиции был принят во внимание.

Председатель временной следственной комиссии, вице-спикер парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе представил на пленарном заседании проект заключения и рекомендаций комиссии. По его словам, комиссия выявила участие в убийстве сына Зазы Саралидзе нового фигуранта - который в день драки продемонстрировал своим друзьям нож. Один из свидетелей сообщил, что в ходе драки этот человек положил руку в карман, однако эти показания не были приобщены к делу.

Комиссия выявила, что бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры Мирза Субелиани с первого дня был в курсе расследования и участвовал в фабрикации уголовного дела, а впоследствии ввел следствие в заблуждение. Заинтересованность Субелиани объясняется тем, что в драке школьников участвовали двое его близких родственников. В результате вмешательства Субелиани правоохранители не провели в доме одного из соучастников убийства обыск, не изъяли окровавленную одежду, не отработали версию о его соучастии и не организовали следственный эксперимент, а информация о местонахождении родственника Субелиани в материалах дела оказалась искажена.

Временная следственная комиссия рекомендовала правоохранительным органам привлечь к уголовной ответственности выявленного фигуранта дела и начать следствие в отношении десяти сотрудников Главной прокуратуры и МВД, ответственных за допущенные при расследовании нарушения. Среди ответственных названы прокурор, бывший заместитель прокурора и заместитель главного прокурора. "По каждому из них должно быть проведено индивидуальное расследование", - сказал Капанадзе за пленарном заседании 20 сентября.

В ходе выступления Капанадзе депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" неоднократно интересовались, кто нанес смертельное ранение сыну Зазы Саралидзе. Серги Капанадзе пояснил, что в задачи следственной комиссии входит не определение убийцы, а проверка проведенного расследования.

Правящая партия вынесла на пленарное заседание свой проект заключения и рекомендаций. В заключении "Грузинской мечты" указано, что часть необходимых следственных действий по делу не была проведена или состоялась значительно позже, чем требовалось. Что помешало провести следственные действия надлежащим образом и имело ли место вмешательство в расследование по политическим мотивам, в заключении правящей партии не установлено. В рекомендациях "Грузинская мечта" указала правоохранителям на необходимость "интенсивной работы" для определения роли выявленного соучастника в убийстве.

Оппозиционные депутаты покинули зал заседаний во время представления проекта "Грузинской мечты" и участие в голосовании не приняли.