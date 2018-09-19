Заза Саралидзе. Фото: Мзия Саганилидзе, RFE/RL

19 сентября 2018, 00:53

Заза Саралидзе прекратил голодовку

Вечером 18 сентября после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе принял решение прекратить голодовку.

Как писал "Кавказский узел", отец убитого в декабре 2017 года в Тбилиси школьника Заза Саралидзе 10 сентября объявил голодовку около здания парламента Грузии. Во время акции Саралидзе дважды понадобилась помощь врачей, однако он каждый раз вновь возвращался из больницы на место акции протеста. 18 сентября Мирза Субелиани, обвиненный в недоносительстве об убийстве школьников в Тбилиси, был оставлен под стражей и выразил соболезнования Зазе Саралидзе.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II встретился 18 сентября с голодающим девятый день Зазой Саралидзе.

"Святейший призвал прекратить голодовку",- сказал после встречи Саралидзе журналистам "Рустави 2". 

По его словам, на него подействовало то, что Католикос в ходе встречи угостил его.

Несмотря на прекращение голодовки, Саралидзе заявил, что намерен продолжить акцию протеста перед зданием парламента.

Примечание:

"Жительница Грузии приговорена к пожизненному сроку за двойное убийство", "Подросток убит на концерте "Грузинской мечты", "Подросток ранен в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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