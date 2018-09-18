Обвиняемый по делу об убийстве тбилисских школьников оставлен под арестом

18 сентября 2018, 19:35

Суд постановил оставить под стражей Мирзу Субелиани, обвиненного в недоносительстве об убийстве школьников в Тбилиси. Субелиани согласился с решением суда и выразил соболезнования отцу одного из убитых, Зазе Сарадлизе.

Как информировал "Кавказский узел", 9 августа суд постановил освободить под залог трех человек, обвиняемых в недоносительстве об убийстве двух школьников на улице Хорава и укрывательстве виновных. Это вызвало недовольство отца одного из убитых подростков, Зазы Саралидзе, который после такого решения суда объявил о возобновлении протестов.

Сын Зазы Саралидзе и еще один подросток скончались 1 декабря 2017 года от ножевых ранений, полученных в драке неподалеку от тбилисской школы. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии. После этого было возбуждено дело о давлении на свидетелей, а парламент создал комиссию, изучившую этот вопрос. 10 сентября Саралидзе, недовольный выводами комиссии, объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.

Оказавшись на свободе, обвиняемый Субелиани может скрыться или оказать давление на свидетелей, заявил сегодня на суде в Тбилиси представитель прокуратуры. Субелиани не согласился с этой мотивировкой, однако заявил, что сам желает остаться под арестом. "Моя позиция – я еще раз выражаю соболезнования Зазе Саралидзе. Также я заявляю, что согласен с обвинением и хочу остаться в заключении, однако это не вытекает из того, что существует опасность, что я скроюсь. Мое пребывание здесь равнозначно смерти. Предпочитаю, чтобы меня похоронили, нежели тут сидеть", - приводит слова Субелиани "ИнтерпрессНьюс".

Рассмотрение дела по существу начнется 1 октября с 12:00, информировала сегодня "Грузия Online".

Напомним, что по данным МВД Грузии, Мирза Субелиани полностью признал свою вину в том, что не сообщил об убийстве школьников. Другой обвиняемый, бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе, признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, своего родственника, сообщили силовики.