Соратник Саралидзе прекратил голодовку у здания парламента

18 сентября 2018, 18:19

Инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе девятый день продолжает голодовку, несмотря на проблемы со здоровьем, сообщили его сторонники. Малхаз Мачаликашвили, поддержавший акцию Саралидзе, прекратил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", отец убитого 1 декабря 2017 года в Тбилиси школьника Заза Саралидзе 10 сентября объявил голодовку около здания парламента Грузии. Во время акции Саралидзе дважды потребовалась помощь врачей, но каждый раз он возвращался из больницы на место акции протеста. Вечером 17 сентября участники шествия в центре Тбилиси потребовали объективного расследования убийства сына Зазы Саралидзе.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" Саралидзе требует отставки правительства.

Врачи запретили Саралидзе проводить голодовку в связи с серьезным хроническим заболеванием, но отец убитого подростка решил продолжить акцию протеста, согласившись выполнять рекомендации врачей. Сегодня утром он покинул место акции протеста у здания парламента и отправился в больницу на переливание крови - врачи настояли, чтобы Саралидзе проходил эту процедуру через каждые два дня, сообщили его сторонники на месте акции корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Зазы Саралидзе и не может проверить данную информацию.

Отец убитого при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили сегодня утром также покинул место акции. Он больше не принимает участие в голодовке, но по-прежнему полностью разделяет позицию Саралидзе, сообщил Малхаз Мачаликашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Мачаликашвили добавил, что минувшую ночь он и Саралидзе провели в машине, поскольку полицейские не разрешают протестующим установить у здания парламента палатки, а погодные условия не позволяли оставаться на улице.

19-летнего Темирлана Мачаликашвили ранили в голову силовики во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели молодой человек умер в больнице. По версии силовиков, Темирлан Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что парень был застрелен в постели, они неоднократно выходили на акции протеста.

"Кавказский узел писал, что на второй день голодовки Саралидзе стало плохо во время конфликта с полицейскими, которые не позволили протестующим установить палатки. Он упал в обморок и был госпитализирован.