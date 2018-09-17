Мать убитого школьника Давида Саралидзе во время шествия. Тбилиси, 17 сентября 2018 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

17 сентября 2018, 21:00

Тбилисцы на шествии поддержали акцию Зазы Саралидзе

Сегодня вечером в центре Тбилиси прошло шествие, участники которого потребовали объективного расследования убийства сына Зазы Саралидзе. Акция была приурочена к началу учебного года в стране.

Как писал "Кавказский узел", отец убитого 1 декабря 2017 года в Тбилиси школьника Заза Саралидзе 10 сентября объявил голодовку около здания парламента Грузии. Вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" Саралидзе требует отставки правительства. Во время акции Саралидзе уже дважды становилось плохо, однако каждый раз он возвращался из больницы на место акции протеста.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Участница шествия. Тбилиси, 17 сентября 2018 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"Шествие длилось примерно полчаса, оно началось от здания парламента и завершилось перед зданием школы №51, в которой учился сын Зазы Саралидзе. У входа школы участники шествия прикрепили плакат с надписью "Учеба началась без убитых детей!" и цветы. Также у входа поставили фотографию сына Зазы Саралидзе, возле которой положили цветы и зажгли свечи, передает корреспондент "Кавказского узла" с места события.

Одна из участниц шествия, объясняя свое участие в нем, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что детей убили прямо на улице, а убийца сына Зазы Саралидзе до сих пор не определен.

Участники акции держат плакат. Тбилиси, 17 сентября 2018 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"По данным сотрудника полиции, сопровождавшего шествие, в нем приняли участие до 60 человек. Среди участников шествия были люди разных возрастов, в том числе и школьники.

Сам Заза Саралидзе не участвовал в шествии. При этом в акции приняли участие другие члены его семьи. До начала акции Заза Саралидзе заявил, что "ему нечего делать в этом шествии", так как его сына нет в живых. По словам мужчины, его требования остаются неизменными - правительство должно уйти в отставку, необходимо наказать виновных в убийстве его сына и тех, кто сфальсифицировал уголовное дело по этому убийству.

Участники акции возложили цветы возле портрета убитого школьника. Тбилиси, 17 сентября 2018 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"Отметим, что сегодня в школах Грузии начался новый учебный год. По всей стране в первый класс публичных школ пошли 50 232 учащихся, а в первый класс частных школ – 5 892 ученика, передает "Грузия-онлайн".

Примечание:

"Жительница Грузии приговорена к пожизненному сроку за двойное убийство", "Подросток убит на концерте "Грузинской мечты", "Обвиняемый в убийстве семьи в Грузии найден мертвым в тюрьме".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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