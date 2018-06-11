Суд оставил Мирзу Субелиани в предварительном заключении

11 июня 2018, 03:42

Тбилисский городской суд оставил задержанного по делу об убийстве двух школьников бывшего сотрудника Генпрокуратуры Мирзу Субелиани в предварительном заключении.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси на улице Хорава два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй - в больнице. Подозреваемыми по делу стали двое несовершеннолетних. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения, а другому смягчил их. Окончательный приговор суд огласил уже после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Мирза Субелиани был задержан по обвинению в несообщении об убийстве подростков на улице Хорава. Его адвокат предложил суду в качестве меры пресечения залог в размере 5 тысяч лари (2 042 доллара США).

Рассмотрение вопроса о мере пресечения состоялось в суде вечером 10 июня. Суд счел, что бывший сотрудник Генпрокуратуры может оказывать давление на свидетелей, поэтому по отношению к нему должно быть применено предварительное заключение, передает «ИнтерпрессНьюс».

Субелиани обвиняется в том, что 1 декабря вечером был у родственников, у которых в деле об убийстве был статус обвиняемых и свидетелей, где также находился обвиняемый в убийстве Г. Дж. В разговоре Субелиани стало известно об убийстве на улице Хорава и об участии в убийстве Г. Дж., о чем он не сообщил сотрудникам правоохранительных органов, информирует "Спутник. Грузия".

По данным издания, в суде Субелиани полностью признал вину, заявив, что его действия были ошибкой.

"Случившееся - самая большая ошибка в моей жизни", - сказал, в частности, Субелиани.

Согласно Уголовному кодексу Грузии Субелиани грозит домашний арест на срок от 6 месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Сам Мирза Субелиани уволился с должности в декабре 2017 года после убийства двух подростков, которое вызвало большой резонанс. При этом он распространил заявление, в котором указал, что его сын является свидетелем убийства, но не участником драки, а свое решение уйти в отставку объяснил тем, что не хочет, чтобы "падала тень на объективность следствия".

"Хочу решительно и однозначно заявить, что вместе с моим сыном, который действительно был свидетелем случившегося, мы явились в управление полиции почти сразу после произошедшего 1 – го декабря. Мой сын дал следователям исчерпывающие показания и согласился сотрудничать со следствием. Несмотря на то, что мой сын в данном деле является свидетелем, я не хочу, чтобы падала тень на объективность следствия", - приводит текст заявления 1tv.ge.

Отметим, что взятие под стражу Субелиани было одним из требований Зазы Саралидзе, отца убитого школьника, который инициировал массовые протесты в июне текущего года. Он обвинял Субелиани в том, что он, будучи сотрудником прокуратуры, скрыл детали дела и оказывал покровительство виновным.