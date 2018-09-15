Заза Саралидзе госпитализирован на шестой день голодовки

15 сентября 2018, 19:06

Инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе, недовольный расследованием убийства сына, госпитализирован во время голодовки у здания парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября отец убитого в Тбилиси школьника Заза Саралидзе объявил голодовку около здания парламента Грузии. Вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" он требует отставки правительства. 13 сентября к голодовке Саралидзе присоединилась монахиня Тамар.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. Протестующие считают, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, на время работы которой акции были приостановлены. Однако Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии, и протесты начались вновь.

Зазе Саралидзе сегодня стало плохо из-за голодовки, сообщил другой организатор акции протеста, Малхаз Мачаликашвили. "После выписки из больницы он вновь вернется к парламенту и продолжит протест", - передает слова Мачаликашвили корреспондент "Кавказского узла".

Сын Малхаза Мачаликашвили, 19-летний Темирлан, был тяжело ранен в голову в своем доме во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он скончался в больнице. По версии силовиков, спецназовцы выстрелили в Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели, и неоднократно выходили на акции протеста.

Отметим, что ранее Заза Саралидзе заявил, что либо добьется выполнения своих требований, либо умрет на акции протеста. Он пояснил, что болен диабетом и врачи запрещают ему голодать.