Заза Саралидзе. Фото: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

15 сентября 2018, 19:06

Заза Саралидзе госпитализирован на шестой день голодовки

Инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе, недовольный расследованием убийства сына, госпитализирован во время голодовки у здания парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября отец убитого в Тбилиси школьника Заза Саралидзе объявил голодовку около здания парламента Грузии. Вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" он требует отставки правительства. 13 сентября к голодовке Саралидзе присоединилась монахиня Тамар.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. Протестующие считают, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, на время работы которой акции были приостановлены. Однако Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии, и протесты начались вновь.

Зазе Саралидзе сегодня стало плохо из-за голодовки, сообщил другой организатор акции протеста, Малхаз Мачаликашвили. "После выписки из больницы он вновь вернется к парламенту и продолжит протест", - передает слова Мачаликашвили корреспондент "Кавказского узла".

Сын Малхаза Мачаликашвили, 19-летний Темирлан, был тяжело ранен в голову в своем доме во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он скончался в больнице. По версии силовиков, спецназовцы выстрелили в Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели, и неоднократно выходили на акции протеста.

Отметим, что ранее Заза Саралидзе заявил, что либо добьется выполнения своих требований, либо умрет на акции протеста. Он пояснил, что болен диабетом и врачи запрещают ему голодать.

Примечание:

"Отец убитого в Грузии школьника возобновил голодовку", "Протестующие в Грузии пригрозили мобилизовать чеченскую диаспору", "Участники акции "Не убивай" потребовали отставки правительства Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 20:03

  • Штормовое предупреждение объявлено в Грузии

    Дожди с грозой и градом, сильный ветер, а также шторм на Черном море ожидаются в Грузии до 18 сентября, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Спасатели запретили отдыхающим на черноморском побережье купаться в море.

15 сентября 2018, 20:00

15 сентября 2018, 19:52

15 сентября 2018, 19:06

15 сентября 2018, 18:13

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости