Азербайджанскому активисту Бахышлы отказано в свидании с родными

21 сентября 2018, 23:53

Родителей активиста Народного фронта Азербайджана Орхана Бахышлы, приговоренного 18 сентября к шести годам тюрьмы, не пустили сегодня на свидание с сыном. Мать оппозиционера связала это с содержанием его последнего слова в суде.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный 9 мая по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября был приговорен к шести годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что не боится заключения, считая его "новым этапом в своей борьбе за свободу и демократизацию страны", сообщила "Кавказскому узлу" мать активиста Кямаля Рагимли.

Орхан Бахышлы включен в список политзаключенных из 128 человек, обнародованный 1 сентября рабочей группой азербайджанских правозащитников. Также активист числится в списке политзаключенных из 151 человека, который обнародовал 3 августа Центр защиты политзаключенных. "Этот молодой человек активно участвовал в протестных акциях. Его привлечение к уголовной ответственности произошло спустя три дня после выступления активиста на могиле журналиста Эльмара Гусейнова, ответственность за убийство которого он возложил на власти страны", - заявил ранее координатор Центра защиты политических заключенных Огтай Гюльалыев.

После оглашения приговора Орхану Бахышлы родители активиста не могут добиться встречи с ним в бакинском СИЗО, сообщила его мать Кямаля Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рагимли, сегодня она и отец активиста провели несколько часов у ворот СИЗО в поселке Кюрдаханы, но так и не получили встречу с сыном.

"Это был день встреч с Орханом. После нескольких часов ожиданий у нас только взяли передачу для Орхана, но встречу не дали. Мы поинтересовались причинами: сначала нам ничего не сказали, а потом представители учреждения заявили, что Орхан "много болтает на политические темы" и это "будут расследоваться", - сказала Рагимли.

Мать активиста отметила, что до оглашения приговора родные не сталкивались с препятствиями для встреч. Ограничение прав Бахышлы может быть связано с содержанием его последнего слова в суде, предположила она.

"Орхан показал свою непреклонность. Он сказал, что горд своей принадлежностью к ПНФА и продолжит борьбу за демократизацию страны, несмотря на лишения, которым его подвергают власти. Когда оглашение приговора закончилось он стал скандировать "Свободу!", "Свободу!", - рассказала Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Эльчин Садыгов, узнавший сегодня от матери Бахышлы об отказе во встрече с сыном, рассчитывает выяснить после выходных причины этого решения. Также на следующей неделе защитник должен получить текст приговора, чтобы подать апелляцию на приговор в установленный законом 20-дневный срок, сообщил Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Пенитенциарная служба объяснила отказ во встрече активиста с родными

Отказ в свидании с родными вызван изменением статуса Бахышлы, сообщил сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла"

"Просто у него поменялся статус: до оглашения приговора несколько дней назад он был арестованным, а теперь уже осужденный. И теперь его права будут обеспечиваться в этом качестве", - сказал представитель ведомства.

До вступления приговора в силу арестованный считается обвиняемым и имеет право на еженедельные свидания с родными, отметил эксперт в области права Ялчин Иманов.

Приговор Бахышлы вступит в силу только после завершения апелляционного разбирательства, до этого момента арестованный по-прежнему имеет право на одно свидание с родными и два телефонных разговора в неделю. "Это гарантировано законом о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".