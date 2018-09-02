Азербайджанские правозащитники насчитали 128 политзаключенных

02 сентября 2018, 09:47

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов обнародовала 1 сентября обновленный список политзаключенных из 128 фамилий. Дела еще двух заключенных находятся на мониторинге.



Как сообщал "Кавказский узел", предыдущая версия списка Рабочей группы была опубликована в марте. Документ включал имена 142 политзаключенных, еще два человека были взяты на мониторинг.

Рабочая группа гражданского общества по составлению списка политзаключенных 1 сентября распространила очередной обновленный список политзаключенных в Азербайджане. В него включены фамилии 130 лиц.

"Документы, находящиеся в распоряжении рабочей группы, опросы адвокатов, мониторинги судебных процессов позволяют нам однозначно считать 128 человек политзаключенными. Еще два человека остаются под мониторингом, и их дела изучаются", - заявил корреспонденту " сокоординатор" Рабочей группы, правозащитник Расул Джафаров.

На мониторинге Рабочей группы по прежнему остаются дела Эмина Шагиева и Ренада Алиева, близких родственников политэмигрантов Тюркеля Азертюрка и Риада Алиева, которые критикуют власти Азербайджана из-за рубежа.

Политзаключенные в списке классифицируются на 10 групп. Так, в группу "журналисты/блогеры" включены девять человек, в частности, блогер Мехман Гусейнов, журналисты Афган Мухтарлы, Сеймур Хази и другие. В группе "поэт" - только сатирик Тафиг Гасанли. В категории "правозащитники" также один человек – Алиаббас Рустамов. В группе "политические и общественные активисты" - 17 человек. В их числе два зампредседателя партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы и Фуад Гахраманлы, советник главы этой партии Мамед Ибрагим и другие. В эту же группу вошли активисты движения Nida Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов. Самая большая группа - "верующие активисты" - насчитывает 68 фамилий.

В категории "приговоренные к пожизненному лишению свободы" по-прежнему остаются трое бывших сотрудников Отряда полиции особого назначения, которые были приговорены к смертной казни после мятежа в марте 1995 года. Когда смертную казнь отменили, им заменили расстрел на пожизненное заключение вместо максимального на тот момент срока наказания в 15 лет. 14 человек из списка были осуждены после акций протестов социального характера в Исмаиллы в 2013 году, Мигячевире в 2015 году и Сиязани в 2016 году.

В группе "бывшие госчиновники" - экс-министр здравоохранения Али Инсанов и бывший следователь прокуратуры Руфат Сафаров. В группе "политические заложники" два человека: Мурад Адилов и Эльнур Сеидов, которых, как считают авторы списка, осудили из-за политической деятельности родственников.

Кроме того, в список включены 10 верующих из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй. Однако авторы списка считают, что следствие и суд проводились "с настолько грубыми нарушениями, что молодых людей признали виновными даже не в попытке, а в захвате власти, то есть в несуществующем событии".

По словам Джафарова, из предыдущего списка Рабочей группы, обнародованного 23 марта, 22 человека вышли на свободу. Из них девять были помилованы, 11 - освобождены по завершению срока наказания, двое - освобождены условно. В то же время в списке новые восемь человек.

"Один из них - прикованный к постели верующий Абульфаз Буньядов, которого осудили на 15 лет лишения по свободы по нардаранским событиям", - сказал Джафаров.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Двух активистов партии Народного фронта Орхана Бахышлы и Мирфейзуллу Сеидова привлекли в мае по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Также в мае были арестованы еще трое членов ПНФА Агиль Магеррамов, Бабек Гасанов и Руслан Насирли, а также вместе с ними бывший глава Гядабейского района Салех Рустамов и его племянник Видади Рустамли, которых обвиняют в "отмывании денег". Однако судя по версии, обнародованной правоохранителями, "отмывание" заключалось в передаче добровольных пожертвований азербайджанцев, проживающих в РФ, партии Народного фронта", - сказал Джафаров.

Рабочая группа считает, что на самом деле число политзаключенных намного больше, чем в этом списке.

"Репрессивная среда вынуждает многих заключенных и их родственников воздержаться от предания огласке их дел. С другой стороны, юридическая неинформированность, репрессивная политика против адвокатов, острая нехватка защитников, отсутствие в регионах механизмов правовой защиты затрудняет процесс сбора информации и документов для признания целого ряда лиц политзаключенными", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой сокоординатор Рабочей группы, координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

При этом он подчеркнул, что с конца 2017 года началось интенсивное давление на адвокатов, сотрудничающих с Рабочей группой. "Полностью прекращены полномочия адвоката Ялчина Иманова, сроком на один год отстранены от адвокатуры Фахраддин Мехтиев, Асабали Мустафаев, Немат Керимли", - сказал Казымлы.

При этом он подчеркнул, что 25 июня ПАСЕ назначила нового докладчика по политзаключенным в Азербайджане – исландского депутата Торхилд Сунна Эварсдоттир, которая должна подготовить соответствующий отчет.

"К сожалению, после назначения нового докладчика единственным позитивным шагом стало освобождение лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова. Бездействие властей может негативно отразиться в отчете докладчика по политзаключенным в Азербайджане и вызвать новые обсуждения по Азербайджану в Совете Европы и, в частности, ПАСЕ. Все это осложнит и без того напряженные отношения между Баку и Страсбургом", - считает активист.

Ранее, 3 августа, Центр защиты политзаключенных обнародовал обновленный список из 151 политзаключенного. "После этого был освобожден по УДО Ильгар Мамедов, и вышел на свободу по окончанию срока один из осужденным по протестам в городе Сиязание в январе 2016 года. Таким образом, число политзаключенных стало 149", - сказал координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

По его словам, в отношении 128 человек списки Рабочей группы и Центра защиты политзаключенных совпадают. Принципиальные расхождения заключаются в вопросе осужденных верующих и пожизненно заключенных.

В свою очередь власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".