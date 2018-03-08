ЕСПЧ отклонил апелляцию Азербайджана по делу Мамедова

08 марта 2018, 00:13

Большая палата Европейского суда по правам человека не стала рассматривать жалобу азербайджанских властей на вердикт по делу лидера движения "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова. Решение ЕСПЧ вступило в силу, и теперь Мамедова обязаны освободить, заявили его адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова. Такую процедуру Комитет министров применяет впервые, ее осуществление было возложено на Большую палату ЕСПЧ, которая намерена окончательно установить, отказывается ли Азербайджан от выполнения решения суда. Большая палата ЕСПЧ призвала все стороны предоставить письменные комментарии до 31 марта 2018 года. Азербайджанская сторона настаивает на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

19 января к защите Мамедова в ЕСПЧ присоединился британский адвокат Джереми Макбрайд.

Комитет из пяти судей отказался принять апелляцию Азербайджана к рассмотрению Большой палаты Страсбургского суда, сообщил ЕСПЧ 6 марта на своем сайте.

Это означает вступление решения ЕСПЧ по второй жалобе Мамедова в силу, пояснил 7 марта корреспонденту "Кавказского узла" общественный защитник Мамедова, глава Клуба прав человека Расул Джафаров. "В течение трех месяцев власти должны исполнить вердикт – отменить приговор в отношении Мамедова, освободить его и выплатить заявителю денежную компенсацию в 10 тысяч евро", - сказал Джафаров.

Апелляцию подавали обе стороны, и ЕСПЧ отклонил также и жалобу защиты Мамедова, отметил его адвокат Фуад Агаев. "Правительство просило вовсе отменить решение ЕСПЧ. Мы же просили признать нарушением прав Мамедова не только по статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство), но и по статье 18 (пределы ограничения прав). Дело в том, что по первому делу ЕСПЧ признал нарушение прав Мамедова по статье 18 и на этом основании во втором деле не стал делать этого", - рассказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

Стороны пока не получили уведомлений о результатах обращений в Большую палату, и потому заявления представителей Мамедова преждевременны, заявил постпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров. Он также подчеркнул, что в решении Европейского суда не сказано о необходимости освобождения заявителя. "После вступления решения в силу будут приняты меры, предусмотренные законодательством страны», - цитирует Аскерова Нaqqin.az.

"Есть официальная информация на сайте суда, а уведомление сторон – это уже технический вопрос", - ответил на это Расул Джафаров, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Джафарова, 15 февраля Комитет министров Совета Европы предоставил ответ на запрос Большой палаты ЕСПЧ. По мнению Комитета министров, власти Азербайджана не выполнили свои обязательства согласно п.1 ст.46 конвенции по правам человека, то есть не исполнили решение ЕСПЧ.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" опубликована справочная статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".