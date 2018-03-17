Шесть азербайджанских оппозиционеров оставлены под арестом

17 марта 2018, 14:02

Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте шести активистов партии Народного фронта Азербайджана, задержанных перед митингом против внеочередых выборов президента. Активистов обвинили в неповиновении полиции, хотя они сами явились в отделение, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 марта состоялся согласованный митинг оппозиции против президентских выборов в Азербайджане. Силовики заранее предупредили организаторов, что на акции должны звучать только те лозунги, которые согласовали бакинские власти.

Выборы президента Азербайджана были запланированы на 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид" отказались участвовать в выборах, а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают их результаты.

Еще до проведения митинга, 7 марта, шести активистам партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) были назначены административные аресты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Асабали Мустафаев.

По его словам, заместитель председателя Хатаинского районного отделения ПНФА Фаиг Нагиев и активист Бинагадинского отделения партии Башир Таривердиев получили по 20 суток. Еще четверо, член президиума Высшего меджлиса ПНФА Агиль Магеррамли, член Хатаинского отделения Тахир Агаев, заместитель председателя Бинагадинского отделения Ялчин Абдуллаев и активист этого же отделения Хикмет Алиев были арестованы на 15 суток.

Всех их признали виновными в нарушении ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных правонарушениях, сказал адвокат Мустафаев. "На самом деле, они сами явились в полицию по вызову, несмотря на отсутствие официальных повесток. Активистов сначала вызывали 4-5 марта. По их словам, им говорили о недопустимости участия в митинге, намеченном на 10 марта. 6-7 марта их вновь вызвали. Однако теперь уже не отпустили и передали суду, и 7-го числа районные суды приговорили их арестам от 15 до 20 суток", - заявил Мустафаев.

Протоколы, составленные на активистов, написаны словно под копирку, отметил адвокат. "Оппозиционеры якобы громко ругались с кем-то по телефону, а когда сотрудники полиции призвали их к порядку, нагрубили им и отказались подчиняться", - пересказал Мустафаев содержание протоколов.

Он добавил, что активистам не позволили связаться с родными, пригласить адвокатов по выбору. "Это уже грубое нарушение", - сказал Мустафаев.

По его словам, 16 марта Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляции защиты на арест шестерых активистов, но оставил их под стражей. Защита ходатайствовала перед судом о просмотре записи с камер видеонаблюдения отделений, куда вызывались арестованные, сообщил Мустафаев.

"Записи подтвердили бы, что эти люди сами приходили в полицию 4-5 марта и 6-7 числа. Но суд не удовлетворил наше ходатайство о просмотре записей с камер видеонаблюдения. Мы ходатайствовали также допросить членов семей и товарищей активистов, которые вместе с ними пришли в полицию и ожидали перед отделениями их выхода оттуда. Но и это ходатайство было отклонено", - сказал адвокат.

Теперь все возможные судебные инстанции пройдены, отметил он. "Очевидно, в перспективе, по желанию арестованных, будут направлены жалобы в Европейский суд по правам человека для признания нарушения их прав и выплат компенсации за моральный ущерб. Мои подзащитные уже говорили о намерении добиваться восстановления своих прав в Страсбургском суде", - сказал адвокат.

Активистов преследуют по политическим мотивам, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли.

"Стало уже привычкой властей накануне митингов оппозиции оказывать давление на активистов, вызывать в полицию, подвергать задержаниям и арестам. Всего перед митингом 10 марта только из нашей партии были вызваны в отделения полиции около 40 человек. Из них шестерых подвергли административным арестам, при этом трое из них были членами митингового комитета. Целью было дезорганизовать нашу работу, сделать все, чтобы в митинге приняли участие как можно меньше людей", - считает Мамедли.

Тем не менее, митинг был многочисленным, сказал он. "Даже несмотря на это давление тысячи люди пришли на митинг, чтобы выразить протест против антинародной политики режима, сказать "нет" фальсификациям выборов, "нет" коррупции, "нет" монархии", - заявил Мамедли.

Дежурный по Бакинскому апелляционному суду подтвердил "Кавказскому узлу", что 16 марта решения об аресте всех шести активистов были оставлены в силе. Связаться с пресс-службой МВД не удалось.