Азербайджанский оппозиционер Бахышлы приговорен к 6 годам тюрьмы

18 сентября 2018, 16:41

Член партии Народного фронта Азербайджана Орхан Бахышлы в последнем слове назвал свое преследование политическим.

Как писал "Кавказский узел", Орхан Бахышлы был арестован 9 мая по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Дело Бахышлы рассматривается в суде с 24 августа. Протестуя против того, что сторонники активиста не смогли попасть в здание суда, подсудимый отказался давать показания. Его адвокаты пожаловались на то, что суд отклонил все ходатайства защиты. 13 сентября прокурор потребовал приговорить активиста партии Народного фронта Азербайджана к 7 годам лишения свободы.

Орхан Бахышлы включен в список политзаключенных из 128 человек, обнародованный 1 сентября рабочей группой азербайджанских правозащитников. Также активист числится в списке политзаключенных, который обнародовал 3 августа Центр защиты политзаключенных. В этом списке 151 человек. "Этот молодой человек активно участвовал в протестных акциях. Его привлечение к уголовной ответственности произошло спустя три дня после выступления активиста на могиле журналиста Эльмара Гусейнова, ответственность за убийство которого он возложил на власти страны", - заявил ранее координатор Центра защиты политических заключенных Огтай Гюльалыев.

Сегодня на судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступили Орхан Бахышлы, его адвокат, и был оглашен приговор, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать активиста Кямаля Рагимли.

"Мой сын в своем последнем слове сказал, что не боится ареста и считает его новым этапом в своей борьбе за свободу и демократизацию нашей страны и ради Родины готов отдать себя в жертву", - сообщила Рагимли.

По ее словам, адвокат Эльчин Садыгов просил оправдать своего подзащитного. "Адвокат указал, что все обвинение построено на утверждениях и реальных доказательств вины Орхана нет", - пояснила Рагимли.

Однако, по ее словам, суд приговорил Орхана Бахышлы к 6 годам лишения свободы. "С самого начала судебный процесс был полузакрытым. Туда не пускали журналистов, активистов. Им было, что скрывать. Мой сын ни в чем не виноват", - отметила Рагимли.

Свое несогласие с вынесенным решением суда высказал и адвокат Эльчин Садыгов.

"Версия обвинения с самого начала была неправдоподобной. Человека обвиняют в торговле наркотиками, и в то же время сами же признают, что при задержании при нем, помимо "наркотиков", была карта для проезда в метро и 80 гяпиков мелочи (0,5 доллара). Какой же наркоторговец, у которого обнаруживают 6 граммов героина ездит в метро и имеет при себе только мелочь? С другой стороны, если даже принять во внимание достоверность версии следствия, обвинение не было правильно квалифицировано", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

По его словам, Бахышлы обвинили в торговле наркотиками. "Однако в постановлении пленума Верховного суда поясняется, что это обвинение предъявляется в тех случаях, если наркотики были расфасованы в несколько пакетиков, а у Бахышлы, по данным следствия, был обнаружен только один пакет. То есть ему должны были предъявить лишь статью 234.1 "Незаконнее хранение наркотиков в объеме, превышающем норму для личного потребления", по которой полагается наказание до 3 лет лишения свободы и возможно условное отбывание срока. А дали статью 234.4.3, то есть "Торговля наркотиками в крупном размере", по которой полагается наказание от 5 до 12 лет лишения свободы", - заявил адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Бахышлы был приговорен к 6 годам лишения свободы.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".