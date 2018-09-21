Андрей Палий. Фото http://kavpolit.com

21 сентября 2018, 19:02

Главой Тимашевского района избран Андрей Палий

Депутаты райсовета сегодня проголосовали за кандидатуру Андрея Палия, который возглавил Тимашевский район Краснодарского края после отставки Алексея Житлова, состоявшейся вскоре после протестных акций местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Житлов подал в отставку с должности главы Тимашевского района по собственному желанию 6 июля. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Андрей Палий был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципального образования.

30 июня крупный град серьезно повредил кровли частных домов и автомобили в нескольких районах Краснодарского края. Власти выделили пострадавшим от стихии  150 миллионов рублей.  3 июля жители станицы Новокорсунской Тимашевского района перекрыли трассу Тимашевск — Кореновск, требуя незамедлительной выплаты компенсаций. По мнению протестующих, процесс выплаты средств "искусственно затягивается". После перекрытия трассы жителями станицы власти увеличили сумму компенсации

На должность главы Тимашевского района претендовали два кандидата. По результатам тайного голосования депутатов райсовета главой района был избран Андрей Палий.

Обращаясь к депутатам, он выразил готовность решать ранее поставленные губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым задачи, говорится в сообщении на сайте администрации Тимашевского района.

41-летний Андрей Палий родился в кубанской станице Новопокровской. С 2002 года работал в администрации Краснодарского края. В июле 2012 года он был назначен заместителем министра экономики Краснодарского края, в октябре того же года – первым заместителем министра. С этой должности он был переведен в Тимашевский район, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Примечание:

"Мэром Геленджика избран Алексей Богодистов", "Мэрия Сочи потребовала найти распространителей слухов об отставке Пахомова", "Режим ЧС введен в трех районах Кубани после июньского града".

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21 сентября 2018, 20:02

21 сентября 2018, 19:40

21 сентября 2018, 19:02

  • Главой Тимашевского района избран Андрей Палий

    Депутаты райсовета сегодня проголосовали за кандидатуру Андрея Палия, который возглавил Тимашевский район Краснодарского края после отставки Алексея Житлова, состоявшейся вскоре после протестных акций местных жителей.

21 сентября 2018, 18:53

21 сентября 2018, 18:07

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