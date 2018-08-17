Мэрия Сочи потребовала найти распространителей слухов об отставке Пахомова

17 августа 2018, 06:21

16 августа в социальных сетях появились сообщения об отставке главы Сочи Анатолия Пахомова. Сам глава опроверг эти сообщения, а администрация города потребовала от правоохранительных органов найти инициаторов "информационной атаки".

Звуковое сообщение, продолжительностью 36 секунд, распространялось в популярных пабликах. Женский голос поздравлял жителей города с отставкой мэра. "Пахомов написал заявление об отстранении его от должности мэра Сочи по собственному желанию", - говорилось в поздравлении.

"Это сплетни", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Анатолий Пахомов на просьбу опровергнуть либо подтвердить распространенную информацию.

"В мессенджерах и социальных сетях идет массовая рассылка информации о якобы отставке главы города Сочи. Это сообщение ложное и не соответствует действительности. Глава Сочи Анатолий Пахомов находится на рабочем месте, у него насыщенный график мероприятий и встреч, в частности сегодня вместе с прокурором города Сочи Игорем Грязновым он инспектировал школы курорта на предмет их безопасности и готовности к новому учебному году", - говорится в пресс-релизе, опубликованном вечером 16 августа на сайте мэрии.

"Информация об отставке главы носит провокационный характер и направлена на манипулирование общественным мнением с целью дезинформации и дезориентации населения. Данное аудиосообщение направлено в правоохранительные органы для установки лиц, спровоцировавших сегодняшнюю информационную атаку", - заявил корреспонденту сотрудник пресс-службы мэрии.

Анатолий Пахомов занимает должность главы Сочи с 2009 года. До этого он занимал должность главы Анапы. Он считался выдвиженцем бывшего губернатора края Александра Ткачева, однако смог пережить зачистку ткачевских чиновников новым губернатором Вениамином Кондратьевым, начавшуюся в мае 2015 года. В разделе "Персоналии" "Кавказского узла" опубликована биография Анатолия Пахомова.