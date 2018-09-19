19 сентября 2018, 18:05

Мэром Геленджика избран Алексей Богодистов

Депутаты гордумы Геленджика сегодня единогласно избрали главой города предпринимателя Алексея Богодистова, который исполнял обязанности мэра после отставки Виктора Хрестина.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2018 года Виктор Хрестин объявил о своей отставке с поста мэра города. Исполняющим обязанности главы города был назначен вице-мэр курорта Алексей Богодистов.

Ранее сообщалось, что обманутые дольщики в Геленджике неоднократно выходили на акции, требуя отставки Хрестина с поста мэра. 25 августа работу главы курорта также раскритиковала активистка Татьяна Шамава, которая провела пикет с целью предупредить людей об опасности купания в бухте и рисках приобретения недвижимости в городе.

Сегодня состоялось первое заседание депутатов гордумы Геленджика, которых жители города избирали 9 сентября. Алексей Богодистов был избран главой муниципального образования на пять лет. В конкурсе на замещение должности принимали участие пять кандидатов, на рассмотрение депутатов были предложены кандидатуры троих из них.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил перед Богодистовым задачи модернизировать ЖКХ и провести "перезагрузку" архитектурного облика курорта, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

37-летний Алексей Богодистов с 2013 года являлся депутатом думы Геленджика. С 2006 года руководил компанией ООО "Бак-Гигант", передает агентство "Интерфакс-Юг".

На сегодняшнем заседании депутаты также избрали председателя и заместителя председателя думы. Председателем городской думы был избран Михаил Димитриев, его замом стал Дмитрий Куликов. Все выборы проходили путем тайного голосования, передает "Югополис".

Работать в думе Геленджика будут 28 депутатов, 23 из них являются членами "Единой России", два мандата достались членам КПРФ. Еще по одному - представителям ЛДПР, "Партии роста" и самовыдвиженцу, отмечают "Юга.ру".

Напомним, на выборах 9 сентября Виктор Хрестин, который возглавлял Геленджик с марта 2008 года, был избран депутатом гордумы, но отказался от депутатского мандата. Алексей Богодистов также был избран в гордуму Геленджика на выборах 9 сентября и также написал заявление об отказе от депутатского мандата.

Новости о выборах в регионах Юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Активистка на пикете в Геленджике заявила о загрязнённой стоками бухте", "Активисты в Геленджике попросили суд отменить запрет на митинг в центре курорта", "Мэр Геленджика объяснил перебои с подачей воды засухой".

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