Мэром Геленджика избран Алексей Богодистов

19 сентября 2018, 18:05

Депутаты гордумы Геленджика сегодня единогласно избрали главой города предпринимателя Алексея Богодистова, который исполнял обязанности мэра после отставки Виктора Хрестина.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2018 года Виктор Хрестин объявил о своей отставке с поста мэра города. Исполняющим обязанности главы города был назначен вице-мэр курорта Алексей Богодистов.

Ранее сообщалось, что обманутые дольщики в Геленджике неоднократно выходили на акции, требуя отставки Хрестина с поста мэра. 25 августа работу главы курорта также раскритиковала активистка Татьяна Шамава, которая провела пикет с целью предупредить людей об опасности купания в бухте и рисках приобретения недвижимости в городе.

Сегодня состоялось первое заседание депутатов гордумы Геленджика, которых жители города избирали 9 сентября. Алексей Богодистов был избран главой муниципального образования на пять лет. В конкурсе на замещение должности принимали участие пять кандидатов, на рассмотрение депутатов были предложены кандидатуры троих из них.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил перед Богодистовым задачи модернизировать ЖКХ и провести "перезагрузку" архитектурного облика курорта, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

37-летний Алексей Богодистов с 2013 года являлся депутатом думы Геленджика. С 2006 года руководил компанией ООО "Бак-Гигант", передает агентство "Интерфакс-Юг".

На сегодняшнем заседании депутаты также избрали председателя и заместителя председателя думы. Председателем городской думы был избран Михаил Димитриев, его замом стал Дмитрий Куликов. Все выборы проходили путем тайного голосования, передает "Югополис".

Работать в думе Геленджика будут 28 депутатов, 23 из них являются членами "Единой России", два мандата достались членам КПРФ. Еще по одному - представителям ЛДПР, "Партии роста" и самовыдвиженцу, отмечают "Юга.ру".

Напомним, на выборах 9 сентября Виктор Хрестин, который возглавлял Геленджик с марта 2008 года, был избран депутатом гордумы, но отказался от депутатского мандата. Алексей Богодистов также был избран в гордуму Геленджика на выборах 9 сентября и также написал заявление об отказе от депутатского мандата.

Новости о выборах в регионах Юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".