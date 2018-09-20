20 сентября 2018, 08:41
Два землетрясения произошли в Азербайджане
Подземные толчки магнитудой 3,7 и 3,3 зафиксированы сегодня в Гобустанском районе Азербайджана.
Первое землетрясение, магнитудой 3,7, произошло сегодня в 2.57 по местному времени (1.57 мск). Его эпицентр залегал на глубине 15 километров и находился в 18 километрах от города Шемахы.
Второе сейсмособытие было зафиксировано в 3.09 по местному времени (2.09 мск) в 12 километрах от Шемахы на глубине шести километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Информации о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Азербайджане 5 сентября. Подземный толчок магнитудой 3,8 был зафиксирован в Лерикском районе Азербайджана.
"Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане", "Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Грузии", "Землетрясение произошло в Чечне".
20 сентября 2018, 08:41
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Два землетрясения произошли в Азербайджане
Подземные толчки магнитудой 3,7 и 3,3 зафиксированы сегодня в Гобустанском районе Азербайджана.
20 сентября 2018, 07:30
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