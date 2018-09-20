20 сентября 2018, 08:41

Два землетрясения произошли в Азербайджане

Подземные толчки магнитудой 3,7 и 3,3 зафиксированы сегодня в Гобустанском районе Азербайджана.

Первое землетрясение, магнитудой 3,7, произошло сегодня в 2.57 по местному времени (1.57 мск). Его эпицентр залегал на глубине 15 километров и находился в 18 километрах от города Шемахы.

Второе сейсмособытие было зафиксировано в 3.09 по местному времени (2.09 мск) в 12 километрах от Шемахы на глубине шести километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Азербайджане 5 сентября. Подземный толчок магнитудой 3,8 был зафиксирован в Лерикском районе Азербайджана.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане", "Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Грузии", "Землетрясение произошло в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 сентября 2018, 08:41

20 сентября 2018, 07:30

20 сентября 2018, 07:02

  • Защита Велитова сравнила с пытками перевод имама из колонии в колонию

    Перевод имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова в другую колонию неблагоприятно сказывается на его здоровье, ослабленном после длительного заболевания, заявил адвокат Дагир Хасавов. Представитель УФСИН не разделила опасения адвоката, заявив, что имам был переведен в колонию для маломобильных групп населения именно из медицинских соображений. 

20 сентября 2018, 06:49

20 сентября 2018, 05:50

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости