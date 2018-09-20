Два землетрясения произошли в Азербайджане

20 сентября 2018, 08:41

Подземные толчки магнитудой 3,7 и 3,3 зафиксированы сегодня в Гобустанском районе Азербайджана.

Первое землетрясение, магнитудой 3,7, произошло сегодня в 2.57 по местному времени (1.57 мск). Его эпицентр залегал на глубине 15 километров и находился в 18 километрах от города Шемахы.

Второе сейсмособытие было зафиксировано в 3.09 по местному времени (2.09 мск) в 12 километрах от Шемахы на глубине шести километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Азербайджане 5 сентября. Подземный толчок магнитудой 3,8 был зафиксирован в Лерикском районе Азербайджана.