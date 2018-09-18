18 сентября 2018, 16:07
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане
Сейсмологи зафиксировали сегодня подземные толчки в Кумторкалинском районе Дагестана. Информации о пострадавших не поступало.
Землетрясение произошло в 08.04 мск в 21 километре к юго-востоку от Кизилюрта.
Эпицентр толчков находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.12 градуса северной широты и 47.10 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена примерно в километре к западу от села Учкент Кумторкалинского района.
По состоянию на 16.07 мск, на сайте управления МЧС по Дагестану нет информации об этом сейсмособытии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 августа у побережья Дагестана произошли землетрясения магнитудой 3,8 и 3,9.
"Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Землетрясение произошло в Азербайджане", "Землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря".
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