Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

18 сентября 2018, 16:07

Сейсмологи зафиксировали сегодня подземные толчки в Кумторкалинском районе Дагестана. Информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло в 08.04 мск в 21 километре к юго-востоку от Кизилюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.12 градуса северной широты и 47.10 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена примерно в километре к западу от села Учкент Кумторкалинского района.

По состоянию на 16.07 мск, на сайте управления МЧС по Дагестану нет информации об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 августа у побережья Дагестана произошли землетрясения магнитудой 3,8 и 3,9.