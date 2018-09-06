06 сентября 2018, 03:40

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на юге Азербайджана

Подземный толчок зафиксирован в Лерикском районе Азербайджана.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,8 произошло 5 сентября в 21.11 по местному времени (20.11 мск) в 18 километрах к юго-западу от поселка Гафтони Ленкоранского района Азербайджана.

Эпицентр находился на глубине 15 километров в точке с координатами 38.64 градуса северной широты и 48.63 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", ближайшие к эпицентру землетрясения населенные пункты - села Джону, Бабакюче и Вери Лерикского района - находятся примерно в 11 километрах от данной географической точки.

Сведений о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия пока не поступало. Сообщений об этом землетрясении на сайте МЧС Азербайджана по данным на 03.30 мск 6 сентября не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 31 августа землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Сабирабадском районе Азербайджана. Сообщений о пострадавших и разрушениях тогда также не поступало.

Примечание:

"Дома жителей Азербайджана повреждены при землетрясении", "Два землетрясения произошли у побережья Дагестана", "Землетрясение произошло у побережья Азербайджана".

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