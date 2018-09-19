Власти проигнорировали пикеты дольщиков в Волгограде

19 сентября 2018, 15:29

Дольщики ЖК "Династия" провели сегодня три одиночных пикета около здания администрации Волгоградской области, требуя ускорить строительство дома. Чиновники не отреагировали на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября дольщики ЖК "Династия" провели митинг, заявив, что обещания застройщика возобновить работы на стройке не выполнены, власти не принимают мер для решения проблемы, а сроки сдачи дома под угрозой срыва. 13 сентября дольщики провели три одиночных пикета, требуя от властей вмешаться в ситуацию с застройкой. Строительство ЖК "Династия" ведется, но низкими темпами, признали власти Волгоградской области.

Квартир дожидаются около 70 дольщиков ЖК "Династия". 20 июля с дольщиками встретились застройщик и представители Госстройнадзора, они пообещали, что строительство будет завершено за несколько месяцев. Дольщики встретили обещание с недоверием, указав, что работы на стройке не ведутся, и потребовали достроить дом к зиме.

Сегодня три дольщика поочередно провели одиночные пикеты в сквере напротив здания администрации Волгоградской области. Они держали, как и 13 сентября, плакат с надписью: "ЖК "Династия". Позор чиновникам! Люди на улице! Где наши квартиры?".

Пикеты прошли с 08.30 до 11.00 мск. За это время никто из представителей властей к дольщикам не подошел. На месте пикета не было и сотрудников полиции. На плакат обращали внимание только водители проезжавших мимо машин, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участница акции Любовь Кудрявцева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья ждет квартиру в строящемся доме с 2014 года. "Никто не обращает на нас внимания, только дают обещания. Мы сегодня заезжали на стройку - строительство не ведется", - сообщила женщина.

Похоже, мы никому не нужны. Все закрылись в своих кабинетах

Она пояснила, что семья купила квартиру в ипотеку. "Нас в одной квартире живет много. Все мы четыре года работаем на эту квартиру. В выплате страховки в банке нам отказали, сказав, что застройщик не банкрот. Но почему тогда не ищут нам другого застройщика? Нам нужны квартиры, или пусть вернут нам деньги. Мне бы хотелось верить, что пикеты что-то решат, но, похоже, мы никому не нужны. Все закрылись в своих кабинетах", - посетовала Любовь Кудрявцева.

Дольщица Наталья Рогожина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 2014 году вложила деньги в строительство дома ЖК "Династия". "С этого времени ждем, нам все обещают. Я плачу ипотеку, мне помогли родители. Сейчас плачу 15 тысяч в месяц, живу с родителями. Сегодня мы заезжали на стройку – там никого из рабочих", - рассказала участница пикета.

Дольщица Марина Тесленко уточнила, что снимает квартиру напротив стройки, и, по ее словам, вчера, 18 сентября, "там тоже не было рабочих".

Женщина рассказала, что продала свою трехкомнатную квартиру и внесла все деньги в строительство дома. "Пятый год живу в съемной квартире", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Тесленко.

Дольщики подали в администрацию Волгограда уведомление о проведении митинга 30 сентября, пояснила она. "На следующей неделе около стройки мы разобьем палаточный лагерь. Такие пикеты мы планируем проводить постоянно, пока нас не услышат власти", - сообщила Марина Тесленко.

Дольщики ЖК "Династия" не подходят под критерии внесения в реестр обманутых дольщиков, поскольку "есть прирост в объемах выполненных работ" на стройке, пояснил 13 сентября "Кавказскому узлу" юрист инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Алексей Алейников.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.