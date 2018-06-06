Дольщики «Ахтубаситипарк» пожаловались Путину на бездействие чиновников

06 июня 2018, 06:23

Дольщики «Ахтубаситипарк» записали видео, в котором попросили президента России вмешаться в ситуацию со строительством домов. Пока жилье не достроено, им приходится оплачивать охрану стройки и свет на объектах. Дольщики сообщили, что планируют одиночные пикеты во время Чемпионата мира по футболу.

Как писал "Кавказский узел", дольщики компании ООО "Ахтубаситипарк" потребовали возобновить строительство домов. Передача жилого дома №1 должна была состояться в четвертом квартале 2015 года, дома №2 — в четвертом квартале 2016 года. По информации дольщиков, квартиры в домах должна получить 221 семья. В сентябре 2017 года они дважды проводили митинги в Волгограде и Волжском, в октябре 2017 года они провели серию одиночных пикетов в Волжском, однако, по их словам, чиновники игнорировали акции. 21 января 2018 года они вновь провели митинг в Волжском, после этого региональные власти выделили 60 млн рублей на возобновление строительства одного из домов . Арбитражный суд Волгоградской области отстранил конкурсного управляющего ООО "Ахтубаситипарк" Николая Попова от исполнения обязанностей.

Обращение к Путину дольщиков «Ахтубаситипарка» размещено в соцсети "ВКонтакте" в группе «Обманутые дольщики Волгоградской области»., а также на видеохостинге Youtube, где с 1 июня оно набрало (по данным на 6.17 мск 6 июня) 183 просмотра.

В обращении они заявили, что проблема со строительством их домов не решается на уровне региона, дорожные карты представляют собой отписки, в них не обозначены сроки. Они попросили президента взять стройку под личный контроль. «Ситуация с обманутыми дольщиками в регионе носит характер социальной катастрофы», - заявила в обращении одна из дольщиц.

Дольщики беспокоятся о сохранности имущества на стройке

Принимавшие участие в записи видеообращения дольщики рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о проблемах, с которыми они столкнулись.

«Дольщики платят 45 тысяч рублей в месяц за охрану стройки, за свет выходит по-разному, было и 30 тысяч в месяц платили», - рассказала дольщица Елена Леонтьева.

Она считает, что охрану и свет должен оплачивать конкурсный управляющий. Но бывший управляющий «Ахтубаситипарка» ничем не занимался. Новый конкурсный управляющий пока разбирается с накопившимися делами.

«Ахтубаситипарк» задолжал за охрану, предприятие заявило, что уходит с объекта и в ультимативной форме потребовало оплату, рассказала дольщица Елена Гомзина.

Но в недостроенных домах установлены хорошие лифты, без охраны нельзя. Поэтому дольщики сами собирают деньги на охрану. «Нас скидывается всего человек 70, остальные наблюдают издалека», - сказала она.

«По закону мы не должны это платить. Мы заключили договора долевого строительства, ни у кого нет долгов перед застройщиком», - считает Гомзина.

Плата на свет и охрану на стройке взимается с дольщиков незаконно, заявил корреспонденту «Кавказского узла» независимый от данной ситуации адвокат Юрий Бенгардт.

«Оплата счетов за охрану и свет - это функция конкурсного управляющего, - сказал он. – Он оплачивает текущие расходы за счет реализации имущества должника. Я полагаю, реализовывать нечего. Вот и заставляют дольщиков нести эти расходы... Люди могут за это не платить, но кроме них, это никому не нужно».

Страховку удалось получить лишь каждому двадцатому дольщику

По словам Елены Леонтьевой, ее семья ежемесячно платит 11 тысяч рублей ипотеки. «Это значительная для нас сумма», - отметила она.

«Нам обещают, что деньги в бюджет для нас заложили, и в конце июня зайдет застройщик, - рассказала она. – Раньше обещали, что застройщик зайдет в марте… Мы планируем проводить пикеты во время Чемпионата мира по футболу».

Сейчас семью Леонтьевой с маленьким ребенком приютили родственники.

«Мы живем не в очень хороших условиях. Ребенок проблемный, ему нужна реабилитация», - рассказала она.

«В июне 2015 года я искала квартиру в Волжском, потому что сама живу в Волгограде, а работаю в Волжском. И родители у меня в Волжском… Государство давало пониженную ставку на кредит по ипотеке на новостройки. Я взяла в ипотеку на новостройку под 11 процентов годовых на 15 лет», – рассказала Елена Гомзина.

Сейчас семья попала в трудную ситуацию: компания, в которой работал ее муж, обанкротилась, он без работы… Елена говорит, что сама корит семью, плати ипотеку, у нее двое детей. «На жизнь вообще ничего не остается, тратимся только на еду и на кружки. Сейчас у меня отпуск, мы не можем никуда поехать, потому что нет денег. Живем в Волгограде в квартире мужа, которая досталась ему по наследству. Каждый день я езжу на работу в Волжский», - пожаловалась она.

Некоторые дольщики получили страховку.

«Практически вся инициативная группа получила страховку и мы вышли из строительства. Компания, где были застрахованы 95 процентов договоров, обанкротилась еще раньше, чем застройщик. Люди тогда начали паниковать, пытаться перестраховаться, но счета компании были уже арестованы. Я покупал квартиру в числе последних дольщиков в 2015 году, когда страховая компания уже была банкротом. Нас человек 10 перестраховались в других компаниях. Получается, нам повезло», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» бывший дольщик «Ахтубаситипарка» Кирилл. Он уточнил, что получил страховку в 2017 году.

Записанное видео направлено на "прямую линию" с президентом, сказала Леонтьева.

«Если Путин не увидит наше обращение, то его увидят хотя бы те службы, которые отслеживают настроение народа», - сказала Гомзина.

«За 2017 год мы провели 17 митингов, в конце декабря чиновники приехали к нам на стройку и клятвенно пообещали, что до конца 2018 года первый дом будет сдан, - отметила женщина. – Потом президентские выборы прошли, и все расслабились. Поэтому мы планируем одиночные пикеты во время Чемпионата мира».

Корреспондент «Кавказского узла» не располагает комментариями администрации Волгоградской области относительно ситуации с дольщиками.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" собрал в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" .