Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России

07 июня 2018, 16:20

Проблема обманутых дольщиков связана с недостаточно внятным регулированием в сфере строительства, заявил сегодня президент России Владимир Путин. Он пообещал с 1 июля 2019 года прекратить заключение долевых договоров и изменить систему финансирования строительства новых домов.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики юга России записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину. В частности, дольщики ЖК "Ахтубаситипарк" в Волжском 1 июня попросили президента России вмешаться в ситуацию со строительством домов и пригрозили одиночными пикетами во время чемпионата мира по футболу. Шесть представителей жилищно-строительного кооператива "Индекс" в ходе акции протеста 3 июня в Сочи встали на колени и также записали видеообращение к Путину.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Сегодня на "Прямой линии" с президентом России был поднят вопрос об обманутых дольщиках, при этом обращения волжан и сочинцев упомянуты не были.

Владимир Путин пообещал разобраться с поступившими ему вопросами, отметив, что в ближайшее время необходимо выйти "на цивилизованные способы строительства", то есть без привлечения средств граждан.

"Проблема более широкая. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, а объем строительства очень большой", - подчеркнул глава государства в ходе прямого эфира, трансляцию которого ведет "Первый канал".

Он отметил, что всего в стране свыше одного миллиона договоров о долевом строительстве, а объем денег – свыше трех триллионов рублей.

"Далеко не всегда эти средства эффективно используются застройщиками. Очень большая ответственность лежит на плечах губернаторов (...) Но, если мы сейчас сделаем резкие шаги по уменьшению привлечения средств граждан, то тогда мы получим еще больше претензий со стороны граждан, потому что невозможно будет достроить то, что уже начато. И второе, мы резко снизим объемы строительства. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через банки", - пояснил Владимир Путин.

Он также отметил, что стоит сложная задача - выйти в этом году уже на 88 млн квадратных метров. "До 2024 года мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру - 120 млн квадратных метров в год", - заверил президент России.

В ходе "Прямой линии" выступил также глава Минстроя России Владимир Якушев.

"С 1 июля 2019 года будут специальные счета, на которые будут привлекаться деньги участников долевого строительства. Но этот счет не будет находиться в распоряжении застройщика. Эти деньги блокируются, под них застройщик открывает кредитную линию в банке, финансирует застройку объекта, и лишь после того как ключи будут вручены, застройщиком с данного счета будет погашена кредитная линия, и застройщик получит прибыль", - рассказал он о планах по решению проблем с обманом при долевом строительстве.

Напомним, что 23 октября 2017 года было объявлено о начале работы созданного правительством компенсационного "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства". Однако дольщики юга России раскритиковали решение о создании фонда. А застройщики отметили, что отчисления в фонд приведут к росту стоимости жилья.