Дольщики потребовали ускорить строительство ЖК "Династия"

14 сентября 2018, 07:51

Дольщики жилищного комплекса в Волгограде провели 13 сентября три одиночных пикета, требуя от властей вмешаться в ситуацию с застройкой. Строительство ЖК "Династия" ведется, но низкими темпами, признали власти.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября дольщики ЖК "Династия" провели митинг, заявив, что обещания застройщика возобновить работы на стройке не выполнены, власти не принимают никаких мер для решения проблемы, а названные ранее сроки сдачи дома под угрозой срыва. Участники акции также анонсировали серию пикетов.

Квартир дожидаются примерно 70 дольщиков. 20 июля с дольщиками ЖК "Династия" в Волгограде встретились застройщик и представители Госстройнадзора, они пообещали, что строительство будет завершено за несколько месяцев. Дольщики встретили обещание с недоверием, указав, что работы на стройке не ведутся, и потребовали достроить дом к зиме.

Три дольщика 13 сентября поочередно провели одиночные пикеты у здания Госстройнадзора, напротив здания администрации Волгоградской области, требуя ускорить строительство ЖК "Династия". Они держали плакат с надписью: "ЖК "Династия". Позор чиновникам! Люди на улице! Где наши квартиры?", передал корреспондент "Кавказского узла".

"У меня дочь - мать-одиночка, у нее двое детей. Когда мы покупали эту квартиру, у нее был одни ребенок, потом она родила второго. Мы вложили в квартиру материнский капитал, взяли ипотеку и сейчас вчетвером живем в моей маленькой двухкомнатной квартире в хрущевке", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Тамара Рыбакова.

По словам женщины, ее дочь не работает, так как вынуждена сидеть с ребенком, которому требуется особая диета. "Очень много денег уходит на покупку специальных продуктов. Старшему ребенку негде заниматься. За ипотеку платим 4,5 тысячи в месяц, зимой квартплата за квартиру достигает 3,5 тысячи рублей. Мы везде ходили – к застройщику, в Госстройнадзор, к губернатору, и все они обещали достроить дом. Все клянутся, что заставят застройщика. У нас больше нет других интересов, мы живем только этой стройкой. С декабря 2017 года мы проводим митинги. Власти в курсе. Только мы начинаем на митинг собираться, появляется столько полиции, как будто мы преступники. Но мы просим свое. Мы отдали свои деньги, которые заработали с трудом. Я отработала 45 лет, пенсия мизерная, да еще последние деньги отдали. Ипотеку приходится платить мне, дочка получает на ребенка гроши", - пожаловалась дольщица.

Одна из дольщиц, мать троих детей Кристина Цап пришла на пикет с маленьким ребенком в коляске.

"Прежде чем взять ипотеку, мы продали свою квартиру, и все деньги вложили в "Династию", материнский капитал использовали как первоначальный взнос, - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". – Получается, мы остались без места жительства, сейчас вынуждены снимать квартиру. Тогда было двое детей, теперь уже трое".

Акции протеста дают "небольшую динамику", отметила женщина. "Благодаря освещению в СМИ на нас стали больше обращать внимания власти, - сказала она, отметив при этом, что "на стройке сейчас ничего не происходит".

Дольщица Лариса Александровна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что покупала квартиру "для себя". "Там поликлиника рядом. Но деньги вложены, сейчас инфляция, деньги пропадают. У меня оставались деньги на ремонт, но ситуация критическая - инфляция все съест".

По ее словам, прохожие обращают на пикетчиков внимание. "Мы решили, что будем продолжать акции протеста", - сказала женщина.

Сначала дольщики стояли через дорогу от администрации, однако потом отошли вглубь сквера, к памятнику Ленину. Дольщица Марина Тесленко пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники полиции потребовали отойти дальше от здания администрации. "Сказали, что ближе 100 метров от администрации стоять нельзя", - сказала она.

"Нас не вносят в реестр обманутых дольщиков, поскольку считают, что работа на объекте идет. Между тем, это [внесение в реестр] дало бы нам помощь федерального центра и дорожную карту по достройке", - сказала Марина Тесленко.

К пикетчикам вышли сотрудник администрации и два представителя инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области. Между ними и дольщиками состоялся эмоциональный диалог.

"Возмущение людей понять можно, потому что сроки строительства действительно очень серьезно затянуты", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Алексей Алейников.

Он уточнил, что у застройщика, ООО "Стройснаб", кроме этого объекта, есть еще два – в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда.

"И на всех сложная ситуация. При проведении проверок инспекцией было выявлено нарушение, которое напрямую к сфере деятельности инспекции не относится. Было выявлено превышение установленного договорами размера авансирования выполненных работ. То есть заказчик подрядчику выплачивал аванс за работы, подрядчик их не отрабатывал, а заказчик выплачивал новый аванс. На тот момент законодательство позволяло такое делать, только с 1 июля 2018 года федеральный законодатель запретил это. На тот момент формально нарушений требований федерального закона не было, но тем не менее инспекция просигнализировала об этом в органы прокуратуры, в правоохранительные органы. Неоднократно отказывалось инспекции в возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц группы компаний [в которую входит "Стройснаб"]. Сейчас объект очень медленно, но продолжает строиться. Областная администрация принимает меры по организации строительства, в том числе чуть ли не планерки проводит с подрядчиками. Но, к сожалению, подрядчик и застройщик не горят рвением".

Критерии внесения в реестр обманутых дольщиков установлены приказом Минстроя России, уточнил юрист.

"Эти дольщики под них не подходят в связи с тем, что есть прирост в объемах выполненных работ. Он небольшой, но он есть. Проводятся мероприятия, направленные на активизацию строительства, в частности, были приобретены квартиры в доме агентством ипотечного и жилищного кредитования, эти деньги пошли, в том числе в качестве оплаты за фасадные работы. Ситуация трудная, но не безнадежная", - сообщил представитель властей.

Комментариями от представителей ООО "Стройснаб" относительно информации Алексея Алейникова "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.