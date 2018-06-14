Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда признал риелтора виновной по статье о мошенничестве (части 3,4 статьи 159 УК РФ) и приговорил ее к 7 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточняет ведомство.

Также признана виновной и осуждена сообщница риелтора. Однако о ее сроке наказания на сайте Генеральной прокуратуры РФ не сообщается.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что застройщик ЖК "Парк Европейский" Евгений Карпушов находится под арестом с 28 декабря 2017 года. 3 мая Волгоградский областной суд отказался перевести его под домашний арест, он останется под стражей до 27 июля.

Советы для тех, кто пострадал от обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".