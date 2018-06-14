14 июня 2018, 00:04
Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде
Суд назначил риелтору 7 лет колонии по делу о похищении более 30 миллионов рублей, полученных от дольщиков Волгограда.
Деньги риелтор вместе с подругой получила в качестве авансов за квартиры.
Суд установил, что с 2009 года по 2012 год обвиняемая собрала с 11 человек более 2,3 млн рублей под предлогом задатка за продаваемые квартиры. Кроме того, более 30 миллионов рублей она и ее подруга получили от 24 дольщиков за жилье в так и не построенном доме, сообщила 13 июня на своем сайте Генеральная прокуратура РФ.
Центральный районный суд Волгограда признал риелтора виновной по статье о мошенничестве (части 3,4 статьи 159 УК РФ) и приговорил ее к 7 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточняет ведомство.
Также признана виновной и осуждена сообщница риелтора. Однако о ее сроке наказания на сайте Генеральной прокуратуры РФ не сообщается.
Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора не поступало.
"Кавказский узел" ранее писал, что застройщик ЖК "Парк Европейский" Евгений Карпушов находится под арестом с 28 декабря 2017 года. 3 мая Волгоградский областной суд отказался перевести его под домашний арест, он останется под стражей до 27 июля.
Советы для тех, кто пострадал от обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".