14 июня 2018, 00:04

Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде

Суд назначил риелтору 7 лет колонии по делу о похищении более 30 миллионов рублей, полученных от дольщиков Волгограда.

Деньги риелтор вместе с подругой получила в качестве авансов за квартиры.

Суд установил, что с 2009 года по 2012 год обвиняемая собрала с  11 человек более 2,3 млн рублей под предлогом задатка за продаваемые квартиры. Кроме того, более 30 миллионов рублей она и ее подруга получили от 24 дольщиков за жилье в так и не построенном доме, сообщила 13 июня на своем сайте Генеральная прокуратура РФ. 

Центральный районный суд Волгограда признал риелтора виновной по статье о мошенничестве (части 3,4 статьи 159 УК РФ) и приговорил ее к 7 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточняет ведомство.

Также признана виновной и осуждена сообщница риелтора. Однако о ее сроке наказания на сайте Генеральной прокуратуры РФ не сообщается.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что застройщик ЖК "Парк Европейский" Евгений Карпушов находится под арестом с 28 декабря 2017 года. 3 мая Волгоградский областной суд отказался перевести его под домашний арест, он останется под стражей до 27 июля.

Советы для тех, кто пострадал от обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Волгоградские дольщики попросили Сбербанк об уступках", "Власти пообещали обманутым дольщикам сдать три дома до конца года", "230 человек вышли на митинг обманутых дольщиков в Волгограде".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 июня 2018, 00:24

14 июня 2018, 00:04

13 июня 2018, 23:58

13 июня 2018, 23:38

13 июня 2018, 23:02

  • Квирикашвили объяснил отставку разногласиями с лидером "Грузинской мечты"

    Георгий Квирикашвили назвал причиной своей отставки с поста премьера расхождения во мнениях с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Массовые акции протеста являются если не причиной, то поводом для отставки Квирикашвили, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии