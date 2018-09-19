Силовики прекратили поиски боевиков на границе Чечни и Ингушетии

19 сентября 2018, 10:07

Бойцы Росгвардии не нашли в лесу на границе Чечни и Ингушетии соучастников трех человек, убитых в перестрелке с чеченскими силовиками. Жители Чечни подвергли сомнению официальную версию о перестрелке.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно о том, что бойцы Росгвардии вечером 16 сентября застрелили трех боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией. 18 сентября близ места перестрелки силовики начали поиск соучастников убитых.

По данным Telegram-канала "Силовики", убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев. На месте перестрелки уничтожено самодельное взрывное устройство, найдены три автомата Калашникова, гранаты, спальные мешки, медикаменты и продукты. Боевики, убитые в перестрелке, планировали теракт в Чечне, предположили силовики.

Силовики не нашли возможных сообщников убитых, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "Бойцы спецподразделений провели вчера "зачистку" квадрата, где 17 сентября были ликвидированы трое террористов, но их возможные сообщники или укрытие не обнаружены", - сказал он.

Он отметил, что убитые в перестрелке с бойцами Росгвардии боевики были хорошо вооружены и имели необходимое снаряжение. "То есть группа какое-то время могла действовать автономно. Источник их обеспечения еще предстоит выяснить", - уточнил представитель МВД.

Некоторые жители Чечни высказали корреспонденту "Кавказского узла" сомнения в официальной версии о ликвидации группы боевиков в Ачхой-Мартановском районе.

"Как два бывших участника войны в Сирии из Кабардино-Балкарии и Киргизии вдруг очутились в Чечне? У нас даже за намерение выехать в Сирию людей сажают в колонию. С третьим убитым, жителем Ингушетии, тоже не все понятно. Он уже больше трех месяцев числился без вести пропавшим", - сказал представитель одной из НПО Чечни Асланбек.

26-летний житель Малгобекского района Мовсар Алероев в июне этого года был объявлен в розыск как без вести пропавший. 23-летняя жена Алероева обратилась в полицию с заявлением, что супруг ушел из дома 1 июня и не вернулся, говорится в сообщении, опубликованном 4 июня на сайте МВД по Ингушетии.

"Относительно причастности к боевикам жителя села Пседах есть вопросы. Мои родственники в Малгобекском районе рассказали, что он трудился на стройках, пропал при невыясненных обстоятельствах еще в июне, когда поехал, чтобы договориться о работе", - сказал житель Грозного Альви.

Отметим, что на сайтах Росгвардии, МВД по Чечне, следственного управления СКР по Чечне, Национального антитеррористического комитета и ФСБ России информация о перестрелке 16 сентября, по состоянию на 09.30 мск 19 сентября, не опубликована.

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