Силовики начали поиск сообщников убитых в Чечне боевиков

18 сентября 2018, 11:56

Боевики, убитые в перестрелке с чеченскими силовиками, планировали теракт в Чечне, предположили силовики. Бойцы Росгвардии сегодня на границе Чечни и Ингушетии начали спецоперацию по поиску соучастников убитых.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября источники в силовых структурах сообщили, что сотрудники Росгвардии вечером 16 сентября застрелили трех боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией.

По данным Telegram-канала "Силовики", убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев. На месте перестрелки уничтожено самодельное взрывное устройство, найдены три автомата Калашникова, гранаты, спальные мешки, медикаменты и продукты, сообщил вечером 17 сентября Telegram-канал.

Перестрелка произошла в безлюдной местности между селом Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни и селом Аршты Сунженского района Ингушетии, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Бойцы ОМОН проводили прочесывание в предгорной зоне и обнаружили боевиков, которые двигались по берегу реки Фортанга. На предложение сложить оружие преступники открыли стрельбу и были (убиты)", - сообщил он.

Правоохранители, по его словам, предполагают, что участники перестрелки планировали совершить теракт в Чечне.

"Помимо автоматов Калашникова, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания и медикаментов, при себе у них было и самодельное взрывное устройство большой мощности. По всей видимости, боевики планировали теракт с его использованием на территории республики", - сказал представитель МВД.

Сегодня с утра около административной границы между Чечней и Ингушетией проводится спецоперация по поиску сообщников убитых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Росгвардии.

"Бойцы спецподразделений ведут поиски возможных пособников ликвидированных террористов, а также их возможных укрытий в горно-лесистой местности", - сказал он.

Перестрелка произошла в том самом районе, где рабочие из Чечни под охраной чеченских силовиков строят дорогу в Ингушетии, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель села Бамут Хасан.

В конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии, и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Строительство дороги может стать поводом для самозахвата выходцами из Чечни части земель Сунженского района Ингушетии, предположили активисты организации.

Рабочие асфальтируют гравийный участок дороги, ведущей к селу Аршты в Ингушетии со стороны селения Серноводская Сунженского района Чечни, дорожные работы проходят и в Ачхой-Мартановском районе Чечни, уточнил местный житель.

"Дорожники работают под охраной силовиков. Возможно, это связано с тем, что дорогу требуется проверять на наличие мин или фугасов, к тому же она проходит в лесной местности. Бой произошел как раз в том районе, который уже несколько недель контролировался силовиками", - рассказал Хасан.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.