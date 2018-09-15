Судья озвучил детали приговора 14 жителям Чечни

15 сентября 2018, 01:53

Осужденные по резонансному делу 14 жителей Курчалоевского района Чечни получили длительные сроки за участие в вооруженном подполье, заявил судья Таус Гетаев. Заявления родственников осужденных об их виновности в телеэфире выглядели вынужденными, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей троих осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района поступило вечером 12 сентября наSMS-сервис"Кавказского узла". На видеозаписях, распространившихся в WhatsApp, родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами: женщины плачут, а мужчины бегут за выезжающим с территории суда автозаком, стуча по его кузову. Отметим, что сведения о возрасте осужденных и о сроках, к которым они приговорены, носят обрывочный

"11 сентября вынесен приговор за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. (14 подсудимым) назначены сроки от 9,5 до 10,5 лет. В момент вынесения приговора их возраст составлял от 20 до 40 лет", - заявил председатель Шалинского горсуда Таус Гетаев 13 сентября в эфире ЧГТРК "Грозный".

Таус Гетаев лично рассматривал 11 сентября уголовное дело №1-207/2018, следует из информации на сайте Шалинского горсуда.

Всего 11 сентября Шалинский горсуд рассматривал три уголовных дела, два из них - дела о краже. Информация о подсудимых и вмененных им статьях УК РФ в карточке дела №1-207/2018 скрыта. Согласно данным о движении дела №1-207/2018, оно поступило в суд 27 августа, а 31 августа было назначено судебное заседание, которое состоялось 11 сентября. Результат слушания в соответствующей графе не обозначен.

По данным "Кавказ.Реалий", дело №1-207/2018 - это дело 14 жителей Курчалоевского района. "Вызывает вопросы скорость, с которой работал Гетаев. Если верить официальной информации, ему всего за полдня удалось разобраться с 14 обвиняемыми", - указывает в публикации от 14 сентября издание.

Выступления родных осужденных напомнили о практике коллективной ответственности в Чечне

Близкие осужденных молодых людей публично признали их вину в сюжете грозненского ТВ, заявив о своей непричастности к распространению снятых у суда после приговора видеороликов. Эти слова могут свидетельствовать о давлении на них со стороны властей и силовиков, отметили местные наблюдатели.

«Родственники осужденных выступают по телевидению, говорят, что они были виновны. Каждый из снятых в сюжете членов семей [осужденных] подчеркнул, что на суде присутствовали неизвестные люди, которые снимали и распространяли видеоролики с плачущими родственницами осужденных, каждый называл это провокацией», - сказал после просмотра сюжета житель Чечни Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные заявления со стороны родственников людей, объявленных боевиками, звучали неоднократно, напомнил житель Чечни Ислам. «То, что их братьев вынудили публично объявить о виновности своих родных - это отработанная давно схема», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", отец 18-летнего Магомеда Мусаева, которого силовики назвали организатором серии атак на полицейских в Чечне 20 августа, вскоре после убийства молодого человека выступил в эфире ЧГТРК "Грозный". Рамзан Мусаев "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора".

5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

Случаи преследования инакомыслящих в Чечне также сопровождались выступлениями их родственников в эфире местного ТВ. Так, в мае 2018 года родственники блогеров Минкаила Мализаева и Тумсо Абдурахманова в эфире ЧГТРК "Грозный" призывали их перестать критиковать власти.

В ряде случаев жители Чечни в телеэфире отказывались от собственных заявлений и жалоб в адрес власти. "Страшно даже не насилие. Тебя обесчестят, публично унизят, превратят в проститутку или наркомана. Ты больше не сможешь жить с достоинством в этой республике. Это хуже смерти", - приводятся слова одного из местных жителей в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".