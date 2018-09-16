"Мемориал" напомнил об угрозе радикализации молодежи в связи с приговором курчалоевцам

16 сентября 2018, 23:45

Призыв на митинг против приговора 14 жителям Курчалоевского района не привел сегодня к акциям протеста в Грозном. Без возможности легально протестовать и защищаться юридическими средствами молодые люди в Чечне радикализируются и совершают нападения на силовиков, указал ПЦ "Мемориал", анализируя дискуссию вокруг приговора.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 жителям Курчалоевского района за терроризм. Вечером 13 сентября в социальных сетях распространилось сообщение с призывом выйти на митинг в знак протеста против этих приговоров. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни не исключили, что это провокация властей для выявления несогласных. Родные осужденных молодых людей заявили в эфире республиканского ТВ, что не имеют отношения к призывам на митинг.

Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей троих осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

Авторы анонимного обращения призывали жителей Чечни прийти на митинг в центр Грозного к 12.00 мск сегодня, однако каких-либо акций протеста в заявленное время акции в Грозном отмечено не было. Представители МВД Чечни оценили обстановку в Грозном и в целом в республике как "спокойную и праздничную" - сегодня в Чечне отмечается учрежденный в 2009 году День чеченской женщины, говорится в сообщении, поступившем в 12.55 мск на SMS-сервис "Кавказского узла".

По состоянию на 18.25 мск 16 сентября "Кавказский узел" не располагает информацией о предпринятых попытках провести в Грозном акцию протеста.

Отсутствие возможности легально протестовать и отстаивать свои права - основная причина, которая подталкивает молодых людей в Чечне совершать нападения на полицейских, а также военные и гражданские объекты, указывает ПЦ "Мемориал" в опубликованном сегодня анализе дела 14 жителей Курчалоевского района и дискуссии вокруг вынесенных им приговоров.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района Чечни поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". К нему прилагались видеозаписи - родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами: женщины плачут, а мужчины бегут за выезжающим с территории суда автозаком, стуча по его кузову. Братья троих осужденных впоследствии заявили в эфире республиканского ТВ, что у суда было "много незнакомых людей", а записи сделаны с целью провокации. Видео были сняты у здания Верховного суда Чечни - в здании Шалинского горсуда, который рассматривал это дело, не хватило места для всех желающих присутствовать на процессе, поэтому слушание перенесли в здание ВС республики, уточнил сегодня "Мемориал".

Правозащитники не имели возможности направить на судебный процесс над 14 жителями Курчалоевского района своих наблюдателей и не имели доступа к информации о ходе следствия, поскольку родственники подсудимых не хотели гласности, веря в обещанные властями мягкие приговоры. Не имея адвокатов, готовых реально бороться с обвинением, эти жители Чечни остались без юридической защиты, подчеркивает "Мемориал".

"Мы не можем утверждать, что все эти молодые люди невиновны в инкриминируемых им преступлениях, но в любом случае мы можем утверждать, что с осужденными поступили несправедливо", - говорится в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

Правозащитники отмечают также, что вместе с осужденными в январе 2017 года были задержаны люди, которые "бесследно исчезли и не обнаружились до сих пор". Речь идет о жителях Чечни, ставших, по данным "Новой газеты", жертвами внесудебной казни.

Имена ряда осужденных - Нур-Али Абуева, Абдул-Вахида Джабхаджиева, Сулеймана Шовхалова, Юнуса Асуханова, Саид-Магомеда Эдельханова и некоторых других - были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета". В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала также имена 27 человек, задержанных в декабре 2016 года и январе 2017 года. По данным издания, все они были казнены в ночь на 26 января 2017 года. Отдельные имена из списка убитых - Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Мохма Мускиев, Исмаил Солтахмадов, Шамхан Юсупов - значились до этого в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте.

"Кавказский узел" писал, что о задержании нескольких молодых людей в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района 10 январе 2017 года объявил глава республики Рамзан Кадыров. Днем позже, 11 января, в селе произошло боестолкновение и в республике была развернута масштабная спецоперация. Были убиты по меньшей мере четыре предполагаемых боевика и двое бойцов Росгвардии. После этого жители Чечни сообщили о массовых задержаниях в Цоци-Юрте и других селах Курчалоевского района, селе Герменчук Шалинского района и в Аргуне.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".