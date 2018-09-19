Арбитраж закрыл дело по иску "Вольного аула"

19 сентября 2018, 04:41

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по иску общественной организации "Вольный аул", которая требовала признать незаконными итоги земельного аукциона. Истец обжаловал это решение суда. Сами члены организации, которые годами ждут выделения земли, просят прокурора вмешаться в конфликт.

Как информировал "Кавказский узел", организация "Вольный аул" просила Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признать недействительным прошедший в декабре 2017 года аукцион и заключенный по его итогам с договор аренды участка площадью 39 гектаров. По данным мэрии, победитель торгов - организация "Нальчик за свои права" переуступила права на земельный участок дачному товариществу "Сосруко", которое поделило его на 350 участков и передало их в субаренду жителям. Члены "Сосруко" платят за участок по 200 тысяч рублей. На заседании 28 августа суд обязал чиновников мэрии предоставить документы о передаче участков в собственность физических лиц, чтобы привлечь их к рассмотрению дела.

12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли и внес задаток, который был возвращен. Организация снова внесла задаток и повторно подала заявку на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года Управление земельных отношений уведомило "Вольный аул" о недопуске к участию в торгах со ссылкой на письмо республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности организации. Второй причиной было названо то, что задаток от "Вольного аула" на дату рассмотрения заявок не поступил.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил ходатайство представителя Управления земельных отношений администрации Нальчика о привлечении в качестве соответчиков по делу двоих физических лиц, которые стали владельцами двух из 350 спорных участков. Этим же определением суд прекратил производство по делу, указав, что дела с участием граждан, не являющихся предпринимателями, рассматриваются в судах общей юрисдикции, рассказал 18 сентября корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Вольного аула" Ислам Масаев.

По его словам, определение суд не основано на Арбитражном процессуальном кодексе. "Поскольку дело было принято к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности, а также ввиду того, что физические лица получили право собственности на спорный земельный участок в период рассмотрения спора в суде, то оно подведомственно именно арбитражному суду, а факт привлечения физических лиц соответчиками не влечет за собой изменения подведомственности дела, поскольку согласно статье 27 АПК РФ заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу», - сказал юрист.

На определение суда подана апелляционная жалоба, которая будет рассмотрена 16-м Арбитражным апелляционным судом в Ессентуках, уточнил он.

Комментариями других сторон процесса относительно прекращения производства по делу и подачи жалобы "Кавказский узел" пока не располагает.

Члены "Вольного аула" рассказали прокурору о земельном споре с мэрией

17 сентября члены организации «Вольный аул» встретились с прокурором Нальчика Залимом Тлостановым. На встречу пришли около 40 человек. В основном это были женщины, жительницы нальчикских общежитий, которые стояли в очереди в организации «Вольный аул» и продолжают оставаться в той же очереди, надеясь на получение земельных участков, рассказала "Кавказскому узлу" одна из руководителей "Вольного аула" Светлана Алиева.

«С прокурором разговаривали вчетвером, остальные ждали нас на улице. Мы рассказали ему, как мы работали, как собирали документы на нуждающихся в земельных участках граждан, как согласовывали свои действия с администрацией Нальчика, как нас впоследствии по надуманному обвинению в экстремизме отстранили от участия в аукционе, что сейчас происходит. Прокурор слушал с интересом. Мне показалось, что он был в курсе вопроса, но располагал односторонней информацией», - сказала Алиева.

Организация "Вольный аул", добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. В конце 2017 года глава организации Аслан Иритов был обвинен в применении насилия к полицейским, а Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" со стороны Минюста были сняты, но в новом аукционе на право аренды участка земли площадью 96,6 гектара организация не смогла принять участия из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

По ее словам, целью встречи было донесение до прокурора фактических обстоятельств дела по выделению земельных участков Управлением земельных отношений администрации Нальчика.

Ранее члены организации обратились с жалобами в федеральные органы власти о нерешенности их жилищного вопроса и многолетнем проживании в неблагоустроенных общежитиях. Таких жалоб, по словам Алиевой, было написано свыше 450, и они были пересланы в местные органы власти. «Я полагаю, что возможно именно прокуратура Нальчика займется проверкой этих жалоб, поэтому мы хотели объяснить нашу позицию прокурору, чтобы он знал ситуацию со всех сторон», - сказала она.

Всего, по ее словам, в организации остаются 1,3 тысячи человек, среди которых в основном жители нальчикских общежитий.

Сотрудник прокуратуры Нальчика факт встречи с представителями «Вольного аула» подтвердил "Кавказскому узлу", но отказался рассказать подробности этой встречи.