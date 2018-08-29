"Вольный аул" потребовал реституции распределенных земельных участков

29 августа 2018, 23:06

Власти Нальчика не предоставили суду договоры на переданные жителям земельные участки, договор аренды с организацией "Нальчик за свои права" продолжает действовать, а распределение участков было непрозрачным, заявили представители "Вольного аула". Более тысячи человек остались в "Вольном ауле", рассчитывая получить участок, рассказала участница организации.

Как информировал "Кавказский узел", организация "Вольный аул" попросила Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признать недействительным прошедший в конце декабря 2017 года аукцион и заключенный по его итогам с организацией "Нальчик за свои права" договор аренды земельного участка. На заседании 26 июля представитель администрации Нальчика заявила, что оспариваемый договор в феврале был расторгнут и предмета спора больше не существует. По словам чиновницы, организация "Нальчик за свои права" переуступила права на участок площадью 39 гектаров дачному некоммерческому товариществу "Сосруко", которое поделило его на 351 земельный участок и передало их в субаренду жителям. 78 участков уже выкуплены и перешли в собственность частных лиц, сообщила чиновница.

12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, и внес задаток, но задаток был возвращен. Организация снова внесла задаток и повторно подала заявку на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года Управление земельных отношений уведомило "Вольный аул" о недопуске к участию в аукционе со ссылкой на письмо республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности организации. Второй причиной было названо то, что задаток от "Вольного аула" на дату рассмотрения заявок не поступил.

На заседании Арбитражного суда Кабардино-Балкарии 28 августа сотрудники Управления земельных отношений администрации Нальчика должны были предоставить договоры на земельные участки, которые были переданы в собственность физическим лицам, однако никаких договоров суду не предоставили, рассказала одна из руководителей "Вольного аула" Светлана Алиева, присутствовавшая на заседании, корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист общественной организации "Вольный аул" Ислам Масаев получил по запросу из управления Росреестра и предоставил суду только 36 зарегистрированных договоров, а не 78, о которых заявляли в мэрии Нальчика. К следующему заседанию 31 августа Управление земельных отношений Нальчика обязано предоставить суду все 78 договоров, чтобы люди, заключившие их, были вызваны в суд в качестве третьих лиц.

Представители общественной организации "Нальчик за свои права" и привлеченного в качестве третьей стороны дачного некоммерческого товарищества "Сосруко" на заседания суда не являются, их комментариями относительно процесса "Кавказский узел" пока не располагает.

"Вольный аул" заявил о непрозрачности распределения земли

Приобщить к делу документы, подтверждающие право собственности физических лиц на часть участков, попросил сам представитель администрации Нальчика на предыдущем заседании 24 августа. Чиновник предоставил суду два документа, подтверждающих регистрацию права собственности двух человек на земельные участки. При обсуждении ходатайства юрист "Вольного аула" Ислам Масаев предложил предоставить суду документы на все участки, которые перешли в собственность физлиц, а их владельцев привлечь в качестве третьих лиц к процессу, сообщил присутствовавший на этом заседании корреспондент "Кавказского узла".

"Надо представить документы на все земельные участки, переданные физическим лицам", - сказал Масаев. По его словам, в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений о расторжении договора аренды между управлением земельных отношений и "Нальчиком за свои права", хотя по закону такие сведения обязательно должны быть внесены в реестр.

"Поскольку в ЕГРН отсутствуют сведения о расторжении договора аренды, считаем, что данный договор является действующим и исполняется в настоящее время", - заявил юрист "Вольного аула" в суде. По словам Масаева, на это указывают слова самого ответчика.

"Ответчик утверждает, что договор аренды с дачным товариществом "Сосруко" был расторгнут 5 февраля 2018 года, а уже после расторжения договора аренды "Сосруко" заключило договоры субаренды с физическими лицами. Остается непонятным, как можно заключить договор субаренды, если основной договор уже расторгнут", - заявил Масаев. Он подчеркнул, что "Вольный аул" настаивает на своих требованиях о признании аукциона недействительным для последующей реституции.

Раздел земельных участков проводился на некоем собрании, участники которого распределили их "между собой", заявил замглавы "Вольного аула" Мурат Кулиев. "Потом они расторгли договор с "Сосруко" и администрация напрямую стала продавать участки. Такого в практике России не было. Участки продают по 200 тысяч рублей", - заявил он.

Власти Нальчика назвали законным механизм распределения участков

НКО "Нальчик за свои права" получила по итогам аукциона земельный массив площадью 39 гектаров и переуступила право аренды нуждающимся, которые организовали дачное товарищество "Сосруко", пояснили в Управлении земельных отношений администрации Нальчика корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники ведомства настаивают, что участки были распределены в полном соответствии с законом: основной общий договор между "Нальчиком за свои права" и "Сосруко" был расторгнут в связи с его исполнением, после чего управление земельных отношений стало заключать договоры напрямую с каждым членом дачного товарищества.

"Другого механизма передачи земли на сегодняшний день не существует", - пояснил представитель администрации. Он подтвердил, что члены дачного товарищества "Сосруко" платят за участок по 200 тысяч рублей. В эту сумму, по словам чиновника, входит кадастровая стоимость участков - 77 тысяч рублей. Остальная часть суммы, по его словам, собирается по инициативе самих жителей для решения вопросов с инфраструктурой, она требует больших денежных затрат.

Организация "Вольный аул", добивалась выделения земельных участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. В конце 2017 года глава организации Аслан Иритов был обвинен в применении насилия к полицейским, а Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" со стороны Минюста были сняты, однако в новом аукционе на право аренды участка земли площадью 96,6 гектара организация не смогла принять участия из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

Более тысячи нальчан остались в "Вольном ауле" с надеждой получить участок

На заседании суда присутствовали жительницы нальчикских общежитий, которые встали в организованную "Вольным аулом" очередь за земельными участками. Часть членов "Вольного аула" перешли в организацию "Нальчик за свои права" после ее появления и получили участки, однако более тысячи человек остаются членами "Вольного аула" и рассчитывают получить участок.

После окончания заседания 24 августа женщины неофициально обратились к судье с просьбой объективно решить вопрос. "Мы живем в общежитиях, очень ждем эти земельные участки и надеемся на объективный суд", - заявили они.

Жительница Нальчика Эмма Берхамова, присутствовавшая на заседании, осталась в организации "Вольный аул". По словам женщины, она живет на съемной квартире со взрослым сыном и надеется получить участок, чтобы построить небольшой частный дом и не платить за аренду жилья.

"Я осталась в "Вольном ауле", потому что верю руководителям этой организации. Они интересовались моей проблемой, пытались помочь таким людям, как я, которые не могут заплатить за участок двести тысяч рублей. Я могу заплатить только кадастровую стоимость, и то с большим трудом", - рассказала Берхамова корреспонденту "Кавказского узла".