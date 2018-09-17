Старосты двух сел в Армении заявили об обстрелах со стороны Азербайджана

17 сентября 2018, 10:22

Села Баганис и Коти Тавушской области были обстреляны с азербайджанских позиций минувшей ночью, заявили старосты населенных пунктов. Азербайджан, в свою очередь, насчитал 93 обстрела своих позиций за сутки, сообщило сегодня Минобороны республики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 сентября с азербайджанской стороны было обстреляно приграничное село Чинари в Тавушской области, повреждены два жилых дома. В ночь на 16 сентября житель приграничного села Коти в Армении получил ранение при обстреле со стороны Азербайджана.

Старосты приграничных сел Армении заявили об обстреле двух сел в Тавушской области со стороны Азербайджана этой ночью, сообщил сегодня "Спутник Армения".

В ночь на 17 сентября начались обстрелы со стороны азербайджанских позиций, стреляли примерно в течение часа с перерывами, рассказал староста села Коти Феликс Меликяна. По его словам, жертв среди населения нет, сейчас выясняется ущерб, который нанесен населенному пункту, паники среди жителей села не наблюдается.

Обстреляно также было село Баганис, сказал сельский староста Нарек Саакян. "Выстрелы были, но немного. Они утихли только после того, как с наших позиций был дан ответ", - приводятся его слова на сайте издания. О жертвах не сообщается.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта объявили после его обострения в апреле 2016 года, не остановило противостояние сторон, следует из размещенной на "Кавказском узле" справки "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневного на протяжении двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, прослеживается в размещенной на "Кавказском узле" инфографике "Карабах после перемирия – два года войны".

С утра 16 сентября до утра 17 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в десяти населенных пунктах - селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы в Газахском районе, в селах Агдам, Коханеби в Товузском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как с расположенных на территории Армении позиций, так и с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 08.50 мск 17 сентября, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов с 9 по 15 сентября.

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" размещены справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".