14 сентября 2018, 21:41

Дело о фото "Родины-матери" направлено на новое рассмотрение

Верховный суд вернул дело о публикации раскрашенной фотографии "Родины-матери" на новое рассмотрение без переквалификации на более тяжкую статью, сообщил представитель штаба Навального в Волгограде Алексей Волков.

Как информировал "Кавказский узел", 23 октября 2017 года Волгоградский областной суд вернул в прокуратуру дело Алексея Волкова о публикации в Интернете раскрашенного фото "Родины-матери". Дело можно квалифицировать как более тяжкое, объяснил суд. 12 декабря 2017 года облсуд отказался отозвать уголовное дело из прокуратуры. Президиум Волгоградского областного суда  в июне 2018 года оставил без изменения постановление от 23 октября 2017 года и апелляционное определение суда от 12 декабря 2017 года, в соответствии с которыми дело возвращено прокурору Волгоградской области для предъявления Волкову более тяжкого обвинения - о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда. Кассационную жалобу с просьбой отменить эти постановления вносил заместитель генпрокурора России.

26 июля Алексей Волков был обвинен по п.3 ст.354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). Сам активист счел себя невиновным, отметив, что фото раскрашенной зеленкой статуи "Родина-мать зовет!" было размещено в рамках флешмоба, удалено сразу после появления негативных комментариев, и несколько раз были принесены извинения. Алексей Навальный на открытии штаба в Волгограде также извинился за фотографию.

Верховный суд вернул «дело о зелёнке в фотошопе» на новое рассмотрение без переквалификации на более тяжкую статью. "В Верховный суд обратилась Генпрокуратура. Когда дело вернется в Волгоград, я смогу ознакомиться с документами из Верховного суда", - сообщил Алексей Волков корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Волкова, в связи с расследованием дела он находится под подпиской о невыезде. 

Примечание:

"Суд по делу о раскрашенной "Родине-матери" снял с музея статус потерпевшего", "Суд в Волгограде оставил под домашним арестом координатора штаба Навального", "Координатор волгоградского штаба Навального обвинил УФСИН в волоките".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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