14 сентября 2018, 16:22
Жительница Дагестана арестована по подозрению в убийстве дочери
Суд постановил на два месяца заключить под стражу мать девочки из Чонтаула, тело которой нашли в реке. Женщина не признала своей вины в убийстве, сообщили сегодня дагестанские следователи.
"Кавказский узел" писал, что 9 сентября было найдено тело шестилетней девочки из села Чонтаул, которая пропала за три дня до этого. По подозрению в убийстве девочки задержали ее мать.
Задержанная не состояла на учете у психиатра, но эта семья была неблагополучной - другого своего ребенка женщина отдала под опеку бабушки, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского управления СКР Расул Темирбеков.
"Женщина свою вину не признает, но у следствия есть основания подозревать ее в смерти ребёнка. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель ведомства.
"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемой или ее представителей относительно позиции следствия.
Напомним, что 9 сентября были найдены останки еще одного ребенка. Следствие предположило, что это может быть восьмилетняя девочка, пропавшая полтора месяца назад в Каспийске, назначена генетическая экспертиза останков. Кроме того, в мессенджере WhatsApp распространилось голосовое сообщение о нескольких случаях похищения детей в Дербенте, однако журналисты назвали это заявление спекуляцией.
Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"