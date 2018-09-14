Жительница Дагестана арестована по подозрению в убийстве дочери

14 сентября 2018, 16:22

Суд постановил на два месяца заключить под стражу мать девочки из Чонтаула, тело которой нашли в реке. Женщина не признала своей вины в убийстве, сообщили сегодня дагестанские следователи.

"Кавказский узел" писал, что 9 сентября было найдено тело шестилетней девочки из села Чонтаул, которая пропала за три дня до этого. По подозрению в убийстве девочки задержали ее мать.

Задержанная не состояла на учете у психиатра, но эта семья была неблагополучной - другого своего ребенка женщина отдала под опеку бабушки, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского управления СКР Расул Темирбеков.

"Женщина свою вину не признает, но у следствия есть основания подозревать ее в смерти ребёнка. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель ведомства.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемой или ее представителей относительно позиции следствия.

Напомним, что 9 сентября были найдены останки еще одного ребенка. Следствие предположило, что это может быть восьмилетняя девочка, пропавшая полтора месяца назад в Каспийске, назначена генетическая экспертиза останков. Кроме того, в мессенджере WhatsApp распространилось голосовое сообщение о нескольких случаях похищения детей в Дербенте, однако журналисты назвали это заявление спекуляцией.