Дагестанские журналисты назвали сообщения о массовом похищении детей спекуляциями

13 сентября 2018, 06:07

В мессенджере Whatsapp получило распространение голосовое сообщение о нескольких случаях похищения детей в Дербенте. Подобные сообщения носят спекулятивный характер, считает главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Распространение такого рода сообщений - "достаточно серьезная диверсия", отметил главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в Каспийске восьмилетняя девочка вышла в магазин и не вернулась домой. Активные поиски при участии силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября в Каспийске был найден мешок с останками ребенка. Останки невозможно опознать, однако по ряду признаков родные пропавшей девочки не опознали тело.

В мессенджере Whatsapp получило распространение голосовое сообщение о нескольких случаях похищения детей в Дербенте, пишут "Махачкалинские известия".

В сообщении мужчина обращается к "личному составу" Дербента. "Это оперативная информация, но она практически подтверждается, имеется шесть-семь фактов похищения малолетних детей в разных частях города. Двое женщин, двое мужчин. Обзвоните родственников, знакомых, в группах отправляйте, побольше информации и шума", - говорит неизвестный на записи.

Подобными сведениями МВД Дагестана не располагает, жителям просьба не поддаваться на провокации, сообщил изданию начальник отдела информации и общественных связей ведомства Руслан Ибрагимгаджиев.

Авторы подобного рода сообщения пытаются привлечь внимание к своим пабликам в соцсетях

Подобного рода сообщения являются спекуляцией. Те, кто является первоисточниками данных рассылок, пытаются таким образом привлечь внимание общественности к своим ресурсам в социальных сетях и пабликах, считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«(Они) либо реализуют какие-то свои амбиции, либо реализуют какие-то цели по увеличению посещаемости тех или иных страниц в социальных сетях», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фатуллаев убежден, что подобная информация, распространяемая неизвестными людьми, безусловно, является спекуляцией.

Власти должны привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию

Главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов назвал распространение такого рода сообщений «достаточно серьезной диверсией».

По мнению журналиста, многие события, которые вызывают общественный резонанс, становятся причиной появления подобных рассылок, и вина за это лежит на государственных структурах, которые несвоевременно реагируют на появляющуюся информацию.

«Государство должно четко и очень оперативно реагировать на эти сообщения, потому что они несут достаточно серьезную угрозу», - сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению главреда, хорошо, что распространяемая подобным образом информация пока не стала причиной массовых волнений.

Сагитов убежден, что власти должны выявлять и привлекать к ответственности тех, кто является первоисточником неподтвержденной и ложной информации, а также должны напоминать об ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Родственники похищенных вынуждены обращаться к представителям криминального мира

По словам председателя профсоюза сотрудников правоохранительных органов Магомеда Шамилова, профессионализм тех сотрудников, которые сейчас работают в правоохранительной системе республики, «оставляет желать лучшего».

«Работа отвратительная. У них не налажена система агентурной работы, (действующая) на упреждение преступления», - сказал Шамилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, многие сотрудники правоохранительных органов работают только на показатели.

После похищения человека родственники обращаются в правоохранительные органы, однако, позднее, родственники похищенного прорабатывают все возможные варианты поиска похищенного, вплоть до обращения к представителям криминального мира, отметил Шамилов.

Делают близкие похищенного это, по его словам, из-за неуверенности в положительном исходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Они подключают всех – все возможные варианты, в том числе воров в законе», - отметил Шамилов.

Напомним также, что 16 августа министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров объявил, что поиск ребенка ведутся и по указанию Рамзана Кадырова. Местные жители назвали заявление Умарова о том, что глава Чечни с первого дня поручил искать ребенка через представительства республики и землячества в регионах России, самопиаром. В свою очередь аналитики указали, что запоздалая реакция Кадырова на резонансные события - попытка продемонстрировать его значимость на Северном Кавказе.