Жительница Дагестана заподозрена в убийстве дочери

11 сентября 2018, 18:18

Мать шестилетней девочки, тело которой нашли спасатели, задержана по подозрению в убийстве, сообщило сегодня дагестанское управление Следкома.

"Кавказский узел" информировал, что ребенок пропал из дома в дагестанском селе Чонтаул, 6 сентября. Спустя три дня поисков с участием спасателей и волонтеров девочку нашли мертвой.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте матери девочки, задержанной по подозрению в убийстве своего ребенка. "В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования", - сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Спасатели нашли тело девочки на территории соседнего с Кизилюртовским Хасавюртовского района Дагестана, в реке Малый Сулак, со ссылкой на источник в правоохранительных органах информировала 9 сентября "Молодежь Дагестана".

"Кавказский узел" не располагает комментариями задержанной или ее представителей относительно позиции следствия.

Напомним, что 9 сентября в Каспийске были найдены останки еще одного ребенка. Следствие предположило, что это может быть восьмилетняя девочка, пропавшая полтора месяца назад. Однако родные девочки не смогли опознать тело, долго пролежавшее в воде.