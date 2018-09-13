Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили

13 сентября 2018, 23:19

Южноосетинские правоохранители Давид Гурциев и Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. В случае их поимки Грузия будет добиваться экстрадиции силовиков в страну, заявило МВД республики.

Как сообщал "Кавказский узел", Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля, на следующий день после того, как был задержан южноосетинскими силовиками по подозрению в подготовке диверсии. МВД Грузии расследует дело о гибели Татунашвили по статьям об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы (ст. 108 и 143 УК Грузии), 15 июня стало известно, что суд в Грузии заочно арестовал по этому делу южноосетинских силовиков Давида Гурциева и Алика Табоева.

На теле умершего эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Проводивший вскрытие тела Татунашвили в Цхинвале после его смерти южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности.

Сегодня генеральный секретариат Интерпола объявил в розыск по красному циркуляру сотрудника КГБ Южной Осетии Давида Гурциева и прокурорского работника Алика Табоева, которые, по данным грузинской стороны, причастны к задержанию 22 февраля Татунашвили, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В случае их идентификации в одной из стран грузинская сторона предпримет все необходимые меры для их экстрадиции, задержания, чтобы они предстали перед грузинским правосудием", - говорится в направленном корреспонденту "Кавказского узла" сообщении МВД Грузии.

По данным ведомства, Гурциев и Табоев на основании постановления Мцхетского районного суда обвиняются по нескольким частям статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (о незаконном лишении свободы), которой предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы. В частности, Гурциев и Табоев обвиняются в незаконном лишении свободы и пытках при отягчающих обстоятельствах Арчила Татунашвили, уточняется в сообщении ведомства.

21 марта депутаты парламента Грузии приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства до 15 июня представить список людей, обвиняемых и осужденных за преступления против граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии. Санкционный список был назван именами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории - граждан Грузии, по данным грузинских властей, убитых в Южной Осетии и Абхазии. В него были внесены 33 человека в том числе Давид Джемалович Гурциев и Алик Фиродович Табоев.

"Кавказский узел" писал, что Грузия также заявила об ответственности России за смерть Арчила Татунашвили, а 21 августа Министерство юстиции республики направило жалобу "Грузия против Российской Федерации" в Европейский суд по правам человека, в ней она обвинила Россию в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии, уделив особое внимание в том числе смерти Татунашвили.