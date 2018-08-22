Тбилиси потребовал от ЕСПЧ наказать Россию за притеснение грузин

22 августа 2018, 14:48

В своей жалобе в Европейский суд по правам человека Грузия обвинила Россию в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии, уделив особое внимание смерти Гиги Отхозории и Арчила Татунашвили.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля южноосетинские силовики задержали Арчила Татунашвили, заявив, что он готовил диверсии. 23 февраля мужчина умер в больнице Цхинвала. Грузия заявила, что Россия ответственна за его смерть.

Эксперты в Грузии зафиксировали на теле умершего множественные следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов, проводивший вскрытие тела Татунашвили в Цхинвале после его смерти, заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было. Техов сделал вывод о смерти гражданина Грузии от острой сердечной недостаточности.

Министерство юстиции Грузии 21 августа направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

По данным Минюста Грузии, жалоба касается массовых притеснений грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, задержаний, нападений, и убийств, "которые особенно усилились после войны 2008 года и достигли критической точки в феврале этого года во время пыток и убийства Арчила Татунашвили", цитирует сообщение корреспондент "Кавказского узла".

"Грузия требует, чтобы Европейский суд установил ответственность России в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека", - говорится в сообщении.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией. В конфликт вскоре вмешалась Россия. Активные военные действия продлились пять дней. После этого Россия заявила, что окончена операция по принуждению Грузии к миру, и 26 августа президент России подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года размещена на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

В сообщении перечислены статьи конвенции, которые, по данным Грузии, нарушены Россией, в том числе - право на жизнь, право на свободу и безопасность, запрет пыток, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, запрет на дискриминацию, право на образование и свободу передвижения.

В своей жалобе Грузия уделила особое внимание делам об убийстве Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Житель Гальского района Абхазии Гига Отхозория был смертельно ранен 19 мая 2016 года на территории пограничного села Хурча. Абхазская сторона предположила, что Отхозория сам напал на стрелявшего в него пограничника Рашида Канджи-оглы. 27 декабря 2016 года суд в Грузии признал Канджи-оглы виновным в убийстве Отхозории. 26 июня правительством Грузии был утвержден список людей, обвиняемых и осужденных за преступления против граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии, названный именами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории. Официальный Сухум назвал список "проявлением агрессии".

Прокуратура Грузии "ограничена в установлении всех обстоятельств преступлений и ответственности всех виновных". В настоящее время "не установлены незаконно лишившие Татунашвили свободы и пытавшие его лица", подчеркивается в сообщении.

Минюст Грузии также отметил, что расследованию дела препятствуют "как Российская Федерация, так и местные власти, которые стараются скрыть преступление", "сфальсифицированным результатом медицинской экспертизы Татунашвили", создают альтернативную версию и мешают грузинским следственным органам.

В сообщении говорится, что до этого иска у Грузии с РФ было две межгосударственные тяжбы в ЕСПЧ. В частности, по первому иску, который касался массовой депортации грузинских граждан из России, решение было принято в пользу Грузии. Второй иск, который касается августовской войны 2008 года, как заявляют в Минюсте, ожидает решения суда, сообщает "Интерфакс".

На сайтах министерств иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии (по данным на 14.00 мск 22 августа) нет комментариев по поводу заявления Минюста Грузии о подаче иска в ЕСПЧ.

Напомним, что Грузия ранее обратилась в ЕСПЧ после массовой высылки своих граждан из России в 2006-2007 годах. Российская сторона утверждала, что по каждому иммигранту принимались судебные решения, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство. 26 марта 2007 года грузинские власти подали в ЕСПЧ иск о притеснениях своих граждан. 3 июля 2014 года суд в Страсбурге признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека. 3 июля 2015 года Грузия потребовала от России 70 млн 320 тысяч евро.