Суд утвердил обвинительный приговор Руслану Рахаеву

12 сентября 2018, 21:10

Сегодня Верховный суд Карачаево-Черкесии огласил решение по апелляционной жалобе замначальника управления МВД по Черкесску Руслана Рахаева, признанного виновным в избиении задержанного до смерти. Суд сократил срок лишения свободы Рахаеву на три месяца. Защита заявила о намерении подать кассацию на приговор.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Черкесский городской суд в третий раз рассмотрел дело Руслана Рахаева и признал его виновным в избиении задержанного до смерти. Суд назначил Рахаеву 9 лет колонии строгого режима с лишением его звания капитана полиции, а также постановил взыскать с него компенсацию морального вреда потерпевшим в размере миллиона рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Защита обжаловала приговор. Важные доказательства и доводы защиты суд не учел, заявили "Кавказскому узлу" представители фонда "Общественный вердикт" и адвокаты Рахаева.

По версии обвинения, Рахаев 7 октября 2011 года избил до смерти задержанного Дахира Джанкезова. Он был обвинен в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевший по делу Хаджи Джадтоев заявил, что Рахаев избил и его, но сам подсудимый сказал, что впервые увидел Джадтоева в зале суда. Защита Рахаева утверждает, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к подсудимому.

Верховный суд КЧР сегодня огласил решение по апелляционной жалобе на приговор Черкесского городского суда Рахаеву.

Коллегия судей снизила ему наказание с девяти лет до восьми лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, вернула президентскую награду за оборону Нальчика в 2005 году, звание капитана полиции и сняла ограничение в продолжении службы в правоохранительных органах после отбытия наказания, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник Рахаева Лидия Жабелова.

Он отметила, что защита намерена обжаловать приговор в кассационном порядке.

Лидия Жабелова также рассказала о сегодняшнем заседании суда и об отклоненных ходатайствах, заявленных на процессе защитой. Среди них ходатайство о приобщении к материалам дела лингвистической экспертизы текста приговора Рахаеву, вынесенного Черкесским городским судом.

По словам Жабеловой, в соответствии с этим заключением, текст приговора на 85 процентов совпадает с обвинительной речью прокурора в ходе его выступления в прениях в сентябре 2016 года на судебном процессе под председательством судьи Черкесского горсуда Атаева. Напомним, в 2016 году суд не смог вынести приговор Рахаеву и отправил дело на новое расследование.

По мнению представителя фонда «Общественный вердикт» Дмитрия Егошина, «такой плагиат является достаточным основанием для отмены приговора», отметила Жабелова.

Защиту Рахаева в данном судебном процессе осуществляют адвокаты Адам Абубакаров и Надежда Ермолаева из адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" при поддержке фонда "Общественный вердикт".

«Данный факт свидетельствует о том, что судья самостоятельно не проанализировал материалы уголовного дела, а просто списал приговор с обвинительной речи прокурора, либо, нарушив тайну совещательной комнаты, советовался с ним», - заявила Лидия Жабелова.

Также защита безрезультатно пыталась исключить из материалов уголовного дела 14 следственных действий, в которых в качестве понятого участвовал двоюродный брат руководителя следственной группы. Отклонил суд и ходатайство об исключении из числа доказательств документов, при составлении которых присутствовал родственник следователя. Среди этих документов - протоколы осмотра места происшествия, осмотра трупа Джанкезова, фототаблицы к ним.

Кроме того, защита потребовала привлечения к уголовной ответственности одного из следователей, которого обвинила в умышленном сокрытии детализации телефонных соединений полицейских, задержавших потерпевшего. 18 листов подлинника детализации были заменены следователем на 66 листов неизвестного происхождения, указала защита, отметив, что в данной ситуации имеет место умышленная фальсификация доказательств, которая направила дальнейшее следствие по ложному следу.

Ранее суд исключил как недопустимое доказательство протокол допроса Рахаева от 12 сентября 2012 года, составленный тем же следователем. Защита утверждает, что этот протокол был сфальсифицирован следователем, который подменил в нем листы с целью согласования показаний Рахаева с показаниями свидетелей обвинения. «Нет сомнения, что и данная фальсификация проведена умышленно с целью сокрытия и искажения информации, которая доказывает невиновность Рахаева и указывает на настоящих виновников смерти Джанкезова», - говорилось в ходатайстве защиты.

Сторона обвинения заявила в ходе прений, что приговор законный и обоснованный. Что касается заявления о привлечении к уголовной ответственности следователя, прокурор высказал мнение, что суд не должен этим заниматься. В итоге Верховный суд КЧР, объявил, что ходатайство будет направлено в соответствующие органы.

В своем последнем слове Рахаев, по словам Жабеловой, вновь обратился к основным пунктам обвинения. Он анализировал вынесенный им городским судом приговор в течение более 8 часов, «указывая на все подтасовки и фальсификацию».

Напомним, мать Руслана Рахаева Любовь Рахаева 3 сентября присоединилась к акции протеста троих жителей Карачаево-Черкесии, объявив вместе с ними голодовку у дома правительства республики. 6 сентября голодовка была приостановлена.