Власти Карачаево-Черкесии проигнорировали голодовку у дома правительства

04 сентября 2018, 19:50

Алла Русакова, Любовь Рахаева и супруги Половины с 3 сентября проводят голодовку у дома правительства Карачаево-Черкесии, заявляя о нарушении своих прав и требуя реакции властей.

Как информировал "Кавказский узел", мать умершего в 2013 году в реанимации горбольницы Черкесска Дениса Тимченко Алла Русакова в июле проводила одиночные пикеты, призывая возобновить расследование дела о гибели ее сына.

Любовь Рахаева - мать бывшего замначальника ОВД по Черкесску Руслана Рахаева, которого Черкесский городской суд 15 июня приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Елена и Борис Половины еще в 2015 году проводили вместе с Аллой Русаковой голодовку, требуя привлечь к ответственности избивших их людей. В результате избиения здоровью Половиных был причинен серьезный вред.

На площади перед зданием правительства Карачаево-Черкесии второй день проходит массовая голодовка. Реакции руководства Карачаево-Черкесии нет, говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "ПИ Здесь".

По данным источника, голодающие днем "стоят с плакатами в руках", а ночью "укладываются на тротуар, застеленный матрасом". Никто из сотрудников правительства республики не подошел за это время к протестующим.

Бессрочную голодовку Русакова, Половины и Рахаева объявили 3 сентября. В первый день голодовки на протестующих отреагировали только сотрудники полиции, которые, по словам Русаковой, "проверили документы и ушли", сообщило 3 сентября "издание "Регион Онлайн".

Сегодня полицейские составили в отношении протестующих административный протокол, расценив голодовку как пикетирование, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня пользователем "Анна Анна" на YouTube. На другом сегодняшнем видео пользователя видно место голодовки - протестующие минувшей ночью спали на матрасах, постеленных на тротуар под навесом.

Участникам голодовки уже трижды потребовалась помощь врачей, они вызывали скорую помощь, сообщила сегодня Алла Русакова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что участники голодовки вынуждены использовать платный туалет.