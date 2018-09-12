12 человек эвакуированы из загоревшегося автобуса в Сочи

Спасатели эвакуировали 12 пассажиров из автобуса Адлер - Ставрополь, который загорелся во время движения на трассе Джубга - Сочи. Пользователи соцсети подняли вопрос проверки автотранспорта перед выходом на маршрут.

Инцидент произошел в 7.30 мск сегодня в районе поселка Дагомыс.

По предварительной версии, пожар произошел в моторном отсеке, пострадавших нет, написал сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Из-за пожара из автобуса были эвакуированы 12 человек, подъехавшие спасатели к 7.52 мск потушили пожар, уточнило ведомство.

Видео горящего автобуса под названием "Рейсовый автобус загорелся в районе Дагомыса" было опубликовано на Youtube сегодня. Съемка велась из салона автомобиля, который ехал за автобусом, через одну машину от него. На ней видно, как из-за машины впереди сначала появляются клубы дыма, а затем и сам автобус, стоящий на обочине, задняя часть его охвачена огнем.

В группе "ЧП Сочи" в сети Instagram также сегодня было размещено видео горящего автобуса, за час, по состоянию на 10.10 мск, видео набрало 16 293 просмотров. Пользователи написали, что автобус уже давно был в плохом состоянии.

"Он у них постоянно ломался", - отметил подписчик под ником t.u.r.b.o.m.a.x.

"Когда уже начнут проверять транспорт, прежде чем выпустить на трассу?" - возмутилась margo_mara.

Другие пользователи осудили проезжавших водителей за то, что никто не остановился, чтобы оказать помощь.

"Сколько водил мимо проехали и что огнетушителя не нашлось???" - пишет andreo_sochi.

"Никто не останавливается! Как ни в чем ни бывало, моя хата с краю. Позор джунглям", - отметил lev435xxe.

Информации о пожаре в автобусе на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю на 9.51 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 8 сентября в пригороде Новороссийска селевым потоком смыло в море пассажирский автобус, пострадавших не оказалось.