Автобус в море. Скриншот видео: https://www.youtube.com/watch?v=kBl-zN8dKHg

08 сентября 2018, 18:49

Сель смыл в море автобус в Новороссийске

Сильный дождь минувшей ночью привел к сходу селя, который смыл в море пассажирский автобус в пригороде Новороссийска, пострадавших нет, сообщили кубанские спасатели.

По данным МЧС, после сильных дождей сель объемом около 200 кубометров сошел по устью реки Чухабль на трассу местного значения в селе Широкая Балка.

"Этим потоком и был смыт автобус", - цитирует представителя краевого управления ведомства РИА "Новости".

На видео "Автобус смыло в море в Новороссийске", опубликованном сегодня на Youtube, автобус погрузился в морскую воду так, что не видно его колес. Высокие волны бьют о расположенный поблизости пирс. Это именно тот автобус, который смыл селевой поток в Широкой Балке, говорится в комментарии на Youtube-канале "Годные новости". "Кавказский узел" не может подтвердить правильность этой атрибуции автобуса на видео.

За 12 часов на территорию Центрального, Южного районов и Мысхакского сельского округа Новороссийска выпало более 50 миллиметров осадков. В городе включали предупреждающие сирены. Широкая Балка пострадала больше других частей города. Там ведутся восстановительные работы, одноименное урочище закрыто для посещения. Штормовое предупреждение сохраняется, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Новороссийска.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Новороссийске дует ветер скоростью 9 м/с, идет умеренный дождь. Температура воздуха +22 градуса. Ночью ветер стихнет до 6 м/с, но дождь перейдет в сильный. Температура достигнет +21. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он доступен и в легкой версии. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза.

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08 сентября 2018, 18:49

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