Ливень и град вызвали подтопления в двух районах Дагестана

22 мая 2018, 08:40

В Левашинском и Акушинском районах 21 мая вечером прошли сильные дожди с градом, в результате которых были повреждены сельские дороги, сообщило МЧС. Местные жители засняли бурные потоки воды на видео.

На видео, выложенном в YouTube, житель села Акуша снял дорогу, по которой едет на автомобиле. Дорога вся белая от града. Далее показаны кадры из села Наскент Левашинского района. По улицам несутся мутные потоки воды, похожие на горные реки и растекающиеся по всему селу. Люди и животные с опаской смотрят на происходящее.

Как говорит автор видео, оно снято через полчаса после ливня с градом. "Всего лишь полчаса шёл ливень, а успел затопить дворы, улицы, дома и огороды. Первый раз вижу такой потоп в Наскенте", - рассказал местный житель, слова которого приводят "Махачкалинские известия".

В результате обильных осадков в Акушинском районе затопило районное отделение Пенсионного фонда, отмечает издание.

По данным спасателей, в результате прошедших ливневых дождей с градом движение транспорта не было нарушено, отключений газо-, водо-, энергоснабжения нет, социально-значимые объекты не пострадали. Жизнеобеспечение населения не нарушено, жертв и разрушений нет.

Частичные повреждения получили внутрисельские дороги, которые после окончания дождя были отремонтированы, сказано в сообщении от 21 мая на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Кавказский узел" писал также, что 21 мая жители Краснодара пожаловались на потоп после ливня. 20 мая режим ЧС был введен в селе Цалык Правобережного района Северной Осетии, где после дождей оказались подтопленными 39 частных домов.