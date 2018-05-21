Дома 112 жителей Северной Осетии затоплены после ливней

21 мая 2018, 10:26

Режим ЧС введен 20 мая в селе Цалык Правобережного района, где после дождей оказались подтопленными 39 частных домов. Жители отказались переехать в пункты временного размещения, сообщило МЧС.

В связи с подтоплением ливнями 39 домовладений в селении Цалык Правобережного района введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В селении продолжаются работы по откачке воды из домов и придомовых территорий. Организованы подворовые обходы с целью предварительного подсчета ущерба, а также выявления граждан, желающих быть размещенными в пунктах временного размещения. На данный момент таковых нет", - говорится в сообщении, размещенном 20 мая на сайте ведомства.

По словам председателя правительства республики Таймураза Тускаева, в этих домах живут 100 взрослых и 12 детей, сообщила пресс-служба правительства Северной Осетии. "На месте работает порядка семи машин, откачивая воду из подвалов, ситуация находится под контролем. Все дома подключены к электроэнергии, системы газо- и электроснабжения работают в штатном режиме", - приводятся слова Тускаева на сайте правительства.

По данным Росстата, 1 января в селе Цалык жили 2073 человека, говорится в документе, опубликованном на сайте Федеральной службы госстатистики.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Цалык располагается в 12 километрах севернее Беслана.

"Кавказский узел" писал также, что 21 июня 2017 года электроснабжение трех населенных пунктов в Северной Осетии было нарушено в результате сильных ливней. Без света тогда остались более 5700 человек.