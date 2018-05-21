Площадь ландшафтного пожара в Дагестане возросла до 90 гектаров

21 мая 2018, 23:06

Спасатели продолжают тушить природный пожар в Гумбетовском районе, площадь которого возросла с 50 до 90 гектаров. Информации о пострадавших не поступало.

Как писал "Кавказский узел", пожар у селения Арадерих Гумбетовского района начался 18 мая и охватил 50 гектаров. Пожарные и добровольцы тушили горящие траву и кустарники у селения.

На сегодня площадь, пройденная огнем, составляет 90 гектаров, из них площадь лесного фонда - 12 гектаров, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"Остались отдельные разрозненные очаги, происходит тление сухой травы, кустарников и лесной подложки на площади 3-4 гектара в труднодоступной скалистой местности. Для усиления группировки на место прибыла специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров", - сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, в тушении пожара участвуют 165 человек и 32 единицы техники.