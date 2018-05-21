21 мая 2018, 23:02

Жители Краснодара пожаловались на потоп после ливня

Десять единиц водооткачивающей техники работают в Краснодаре после сильного ливня, от жителей города в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 19 заявок о подтоплениях, сообщили в ЕДДС. В сети появилось видео затопленного транспорта с пассажирами.

"Около шести часов вечера за короткое время в разных районах города выпало большое количество осадков, произошел так называемый залповый сброс воды в ливневую канализацию. Особенно сильным ливень оказался в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, при этом от граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 заявок о подтоплениях. Для ликвидации локальных подтоплений на улицах работают 10 вакуумных машин", - проинформировали сегодня в ЕДДС.

Ликвидация последствий грозового ливня продолжится также в ночное время суток, сообщается на сайте администрации и городской думы Краснодара.

"В случае ухудшения ситуации на дежурстве находятся 11 мотопомп, средней производительностью 900 л/мин, каждая", - цитирует пресс-службу краевого ГУ МЧС "Живая Кубань".

Затоплены проезжие части города. На улице Московской в зоне подтопления оказался трамвай с пассажирами. Люди не могли выйти из него из-за высокого уровня воды. В сети также появилось видео потопа на улице Красных партизан. На кадрах видно затопленный салон общественного транспорта, в котором находятся пассажиры, и потоки воды на улице. К 22.58 мск видео набрало 161 просмотр.

Горожане также пожаловались на то, что сильно затоплена подземная парковка в торговом центре "Сказка", и на пробки на дорогах. Пешеходы вынуждены переходить дороги "вброд", утопая по щиколотку в воде, пишет "Регион онлайн".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Краснодаре без осадков, температура воздуха +18, ветер скоростью 2 метра в секунду. 22 мая ожидается дождь, температура +24, ветер усилится до 4 метров в секунду. Дождь будет идти также 23 мая и прекратится только к утру 24 мая. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен и в легкой версии, могут вносить коррективы в метеорологические данные для получения уточненного прогноза.

Примечание:

"Дома 112 жителей Северной Осетии затоплены после ливней", "Спасатели предупредили о риске подтоплений в Кабардино-Балкарии", "Паводок ушел из всех населенных пунктов Волгоградской области".

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