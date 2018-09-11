Планы перезапуска волгоградского "Химпрома" вызвали скепсис аналитиков

11 сентября 2018, 09:41

Компании из России и Японии 10 сентября анонсировали запуск производства метанола на площадке признанного банкротом завода "Химпром" в Волгограде. Слабым местом проекта, предполагающего создание более 3600 рабочих мест, является логистика, считают эксперты.

"Кавказский узел" сообщал, что завод "Химпром", входящий в состав госкорпорации "Ростех", в ноябре 2012 года был признан банкротом. В августе 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на производственной площадке завода начинается реализация инвестиционных проектов.

После банкротства "Химпрома" с завода были уволены 3842 человека. По данным пресс-службы "Химпрома", на предприятии велась дегазация цехов, однако экологи и эксперты обвинили завод в бесконтрольном уничтожении опасных веществ.

10 сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН подписали соглашение о согласовании условий по финансированию работ по созданию производства метанола в Волгограде.

"Совокупный объем инвестиций в проект составит более $ 800 млн. Начало строительства ожидается в начале 2020 года, окончание – в конце 2022 года. Предполагаемая мощность химического предприятия составляет более 1 млн тонн метанола в год. Планируется, что вся продукция завода будет поставляться на экспорт. Строительство планируется на базе завода "Химпром" в Волгограде. Расположение площадки позволяет реализовывать метанол на экспортные рынки с минимальными издержками на транспортировку", - говорится в сообщении от 10 сентября на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Согласно сообщению, документ был подписан в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Проект имеет социальную значимость, поскольку его реализация будет содействовать созданию рабочих мест в регионе - около 600 рабочих мест на предприятиях и более 3 000 в смежных отраслях, а также обеспечивать значительные налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты", - приводятся слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева в пресс-релизе.

При этом, согласно сообщению, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко отметил, что строительство метанолового завода станет первым шагом в создании химического кластера в Волгограде.

Аналитики отметили слабую логистику проекта

На конкурентоспособность метанола влияют расходы на логистику, и с этой точки зрения выбор площадки не очень выгоден, заявили сегодня финансовые аналитики в интервью "Коммерсанту".

Важным конкурентным преимуществом российского метанола на внешнем рынке является низкая цена на газ в России, отметил руководитель направления "Газ и Химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин. "Экономика метанольных проектов в России очень чувствительна к размеру капвложений, также на нее влияют логистические расходы", - заявил он.

При этом, по словам эксперта, Волгоград не самое лучшее решение с точки зрения логистики, однако строительство на подготовленной промышленной площадке c транспортной инфраструктурой может сократить инвестиции на 20–30%.

Основным рынком для российского метанола сейчас является Европа, где придется бороться с поставщиками с Ближнего Востока и из США, отметил Акишин. "Завод в 1 млн тонн, вероятно, не создаст катастрофы на рынке с точки зрения предложения", - полагает он.

Логистика очень важна, далеко возить метанол по железной дороге невыгодно, уверен руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. "Даже если с "Химпрома" можно будет отгружать метанол на баржи-метаноловозы, все равно четыре-пять месяцев зимой придется использовать железную дорогу", - отметил он.

По мнению Костина, ставка на суда "река-море" не обязательно избавит от логистических затруднений с учетом их относительно малого запаса хода. "При прочих равных условиях аналогичный проект в морском порту будет более конкурентоспособен. Если нужен метанол, то можно придумать проект получше, если хочется инвестировать в Волгоградскую область - тоже", - уверен Андрей Костин.